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Тарасова и Морозов стали третьими среди спортивных пар в финале Гран-при

Виктория Синицина и Никита Кацалапов до этого стали вторыми среди танцоров; российские юниоры выиграли 10 медалей из 12

Тарасова и Морозов стали третьими среди спортивных пар в финале Гран-при
Евгения Тарасова и Владимир Морозов во время выступления в произвольной программе
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Российская спортивная пара фигуристов Евгения Тарасова/Владимир Морозов заняла третье место в финале прошедшего в Ванкувере финала Гран-при по фигурному катанию.

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По сумме оценок за короткую и произвольную программы россияне заработали 214,20 балла.

Победителями этапа стали представители Франции Ванесса Джеймс и Морган Сипре (219,88), Второе место заняли китайцы Пэн Чэн/Цзинь Ян (216,90).

Соревнованиям спортивных пар в ночь в субботу на воскресенье по московскому времени предшествовали выступления в танцах, где в тройку призеров попал российский дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Эта пара заработала 201,37 балла. Победу одержали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью – (205,35). Третье место заняла пара из Италии Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (198,65).

Ранее до танцоров награды разыграли фигуристки-одиночницы. Победительница Олимпиады-2018 Алина Загитова, как сообщалось, стала второй (226,53);, еще одна россиянка, Елизавета Туктамышева, заняла третье место (215,32). На первом месте разместилась японка Рика Кихира (233,12).

В соревновании мужчин-одиночников, прошедшем в субботу, россиянин Сергей Воронов занял шестое место (226,44). Первым стал американец Натан Чен (282,42), вторым – японец Сема Уно (275,10), третьим – кореец Чха Чжун Хван (263,49).

Российские юниоры завоевали 10 медалей из 12

Юниорский финал Гран-при стал триумфальным для россиян. Представители России заняли весь пьедестал почета в соревнованиях спортивных, танцевальных пар, девушек-одиночниц.

Девушки: 1.Алена Косторная (217,98), 2.Александра Трусова (215,20),3.Алена Канышева (198,14).

Спортивные пары: 1.Анастасия Мишина/Александр Галлямов (190,63), 2. Полина Костюкович/Дмитрий Ялин (189,53), 3. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (186,59).

Танцевальные пары: 1.София Шевченко/Игорь Еременко (170,66), 2.Арина Ушакова/Максим Некрасов (170,65), 3.Елизавета Худайбердиева/Никита Назаров (164,54).

Россиянин Петр Гуменник стал вторым в одиночных соревнованиях юниоров (218,75).

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Теги: фигурное катание

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