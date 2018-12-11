Глава международной федерации оценил шансы самбо войти в программу ОИ-2024

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Самбо не будет представлено на Олимпийских играх 2020 года в Токио, однако, в качестве демонстрационного вида имеет шансы войти в программу Олимпиады 2024 года в Париже, заявил президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков на пресс-конференции во вторник.

"Программа Токио закрыта и туда не попасть, даже если бы мы сегодня получили международное признание. Есть Игры 2024 года в Париже, над этим надо работать. На последнем чемпионате мира француженка стала чемпионкой мира, а француз стал призером в боевом самбо. Это дополнительный стимул чтобы рассмотреть включить самбо в качестве демонстрационного на Играх в Париже", - сказал Шестаков.

"Сейчас мы почти все критерии выполнили, нам надо не уронить эту планку. Я не знаю ни одного вида спорта, который бы получил временное признание и не получил бы полное", - подчеркнул Шестаков.

Он сообщил, что FIAS будет ежегодно получать от МОК финансирование в размере $32 тыс.

"Что дает нам признание МОК? Существует процедура для любого вида спорта - временное признание, потом вид спорта подтверждает, что достоин быть постоянным олимпийским видом, далее идет работа по попаданию в программу Олимпийских игр. Я думаю, что такая возможность у нас есть", - сказал Шестаков.

"К нам пришли документы, которые пригласили нас стать членами Ассоциации летних олимпийских видов спорта и других организаций, а Национальные олимпийские комитеты дают нашим национальным федерациям признание. FIAS выполнила почти все для получения постоянного признания МОК", - добавил он.

Шестаков подчеркнул, что в истории олимпийского движения это первый случай, когда российский вид спорта получил признание МОК.

"Впервые в истории Олимпийских игр российский вид спорта получил признание, не думаю, что такое повторится в будущем. Это очень важно для всего российского спорта", - отметил Шестаков.

Он отметил, что признание МОК позволит FIAS получать финансирование от международного комитета.

30 ноября 2018 года в ходе заседания исполкома МОК в Токио (Япония) было принято решение о временном признании самбо сроком до трех лет.