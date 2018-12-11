Российские пловцы установили рекорд Европы в эстафете 4х100 м в коротком бассейне

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Сборная России по плаванию завоевала серебро чемпионата мира по плаванию в короткой воде в китайском Ханчжоу в кролевой эстафете 4х100 м.

Время российской команды, в составе которой выступили Владислав Гринев, Сергей Фесиков, Владимир Морозов, Климент Колесников, - 3.03,11. Это - новый рекорд Европы.

Золотые медали завоевала сборная США. Ее время - 3 минуты 03,03 секунды, что является новым мировым рекордом.

Бронзовые награды достались бразильским пловцам (3.05,15).