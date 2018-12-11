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"Локомотив" разгромил "Шальке 04" и вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Московский "Локомотив" добился крупной победы над немецким "Шальке 04" в шестом туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА и завоевал место в весенней стадии турнира.

Встреча, прошедшая в Германии, завершилась со счетом 4:1 в пользу москвичей. В их составе голы провели Алексей Миронов (27 минута, с пенальти), Николай Поярков (32), Владислав Карапузов (39) и Тимур Сулейманов (57). В составе "Шальке 04" гол провел Мюнир-Левент Мерджан (86).

В другом матче группы D "Галатасарай" на своем поле в Турции уступил португальскому "Порту" – 0:2.

Первое место в итоговой турнирной таблице группы занял "Порту" – 13 очков. На втором месте "Локомотив", на третьем "Галатасарай" – по 10, на четвертом – "Шальке 04", 1 балл.

Таким образом, "Порту" и "Локомотив" вышли в плей-офф.

Начиная с сезона-2013/14, в рамках Лиги чемпионов УЕФА проводится турнир молодежных составов для футболистов не старше 19 лет. В нем принимают участие те же самые 32 команды, которые представлены на групповом этапе главного еврокубка. Играют дублирующие составы на групповой фазе по тому же календарю, что и основные команды. А в плей-офф матчи состоят всего из одной игры и уже по отдельной от основного турнира сетке.

Во вторник в Германии пройдет матч основных команд "Шальке 04" и "Локомотива". Начало – 20:55 мск.

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Теги: футбол, Юношеская лига УЕФА, ФК Локомотив

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