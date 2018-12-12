Омский ХК "Авангард" продолжит проводить домашние матчи в Балашихе

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский сообщил, что в следующем сезоне домашней ареной хоккейного клуба останется стадион в подмосковной Балашихе.

"В следующем году мы сто процентов останемся в Балашихе", - сказал М.Сушинский журналистам.

В текущем сезоне "Авангард" играет на "Арене Балашиха", так как арена в Омске была повреждена после неудачной реконструкции и находится в аварийном состоянии.

Он отметил, что клуб не рассматривает варианты с переездом в другие города.