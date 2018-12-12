Главные новости
В РоссииПутин не исключил, что закон о митингах может быть скорректированВ РоссииГлава Росгвардии потребовал от Навального через суд опровержение и миллион рублейСпортСупруга Дениса Глушакова заявила в полицию об угрозах убийством с его стороны
Спорт КХЛ-2018/19

Омский ХК "Авангард" продолжит проводить домашние матчи в Балашихе

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский сообщил, что в следующем сезоне домашней ареной хоккейного клуба останется стадион в подмосковной Балашихе.

"В следующем году мы сто процентов останемся в Балашихе", - сказал М.Сушинский журналистам.

В текущем сезоне "Авангард" играет на "Арене Балашиха", так как арена в Омске была повреждена после неудачной реконструкции и находится в аварийном состоянии.

Он отметил, что клуб не рассматривает варианты с переездом в другие города.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: хоккей, КХЛ, ХК Авангард

Новости по теме

Спорт
Норвежский лыжник Петтер Нортуг объявил о завершении карьерыНорвежский лыжник Петтер Нортуг объявил о завершении карьеры
За 12 лет карьеры двукратный олимпийский чемпион 13 раз выиграл золото чемпионатов мира и стал самым титулованным их участникомПодробнее
 "Локомотив" уступил "Шальке 04" и выбыл из еврокубков"Локомотив" уступил "Шальке 04" и выбыл из еврокубков
Он занял последнее, четвертое место в своей группеПодробнее
 "Шальке 04" - "Локомотив". Онлайн"Шальке 04" - "Локомотив". Онлайн
Московский клуб пропустил гол на исходе второго таймаПодробнее
 Супруга Дениса Глушакова заявила в полицию об угрозах убийством с его стороныСупруга Дениса Глушакова заявила в полицию об угрозах убийством с его стороны
В отношении капитана "Спартака" правоохранительные органы проводят проверкуПодробнее
Южная и Северная Корея обсудят совместное участие в летней Олимпиаде-2020Южная и Северная Корея обсудят совместное участие в летней Олимпиаде-2020
Пока не решено, в каких видах спорта обе Кореи объединят командыПодробнее
 "Ривер Плейт" стал обладателем Кубка Либертадорес-2018"Ривер Плейт" стал обладателем Кубка Либертадорес-2018
В ответном матче финала, перенесенном из Буэнос-Айреса в Мадрид по причине беспорядков, команда обыграла соперников из "Бока Хуниорс"Подробнее
 "Зенит" уступил "Рубину" со счетом 1:2"Зенит" уступил "Рубину" со счетом 1:2
Дублем за казанцев отличился Егор СорокинПодробнее
 Россиянин Логинов стал третьим в гонке преследования на этапе КМ по биатлонуРоссиянин Логинов стал третьим в гонке преследования на этапе КМ по биатлону
Победителем стал норвежец Йоханнес Бе, от которого Логинов отстал на 1,9 секундыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 10 декабря7 фото
10 декабря
Фотохроника 10 декабря
Фотохроника 7 декабря6 фото
07 декабря
Фотохроника 7 декабря
Лучшие фото недели10 фото
07 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин не исключил, что закон о митингах может быть скорректированВ РоссииГлава Росгвардии потребовал от Навального через суд опровержение и миллион рублейСпортСупруга Дениса Глушакова заявила в полицию об угрозах убийством с его стороныВ РоссииВС не увидел угрозы для пассажиров в провозе вещей сверх ручной клади в салоне В миреЧеловеком года по версии журнала Time стал саудовский журналист ХашкаджиМоскваСбой произошел сразу на двух линиях московского метро

Стоимость парковки в центре Москвы почти догнала цены в Лондоне

Стоимость парковки в центре Москвы почти догнала цены в ЛондонеПо оценкам Deutsche Welle, оставить машину в центре российской столицы обойдется дороже, чем в Париже Подробнее

На Ставрополье арестован участник банды Басаева

Футболист "Спартака" Жиго опроверг сведения о своем задержании в "Шереметьево" с элитными часами

В РФ отзовут 7,1 тыс. Audi из-за проблем с насосом охлаждающей жидкости

ДНР за год передала в Страсбург более тысячи материалов по обстрелам гражданских объектов

Все парковочные места в Москве станут бесплатными в новогодние праздники

Роскомнадзор уличил два телеканала Music Box в занижении возрастной маркировки

ВЭБ предложил Минфину и ЦБ передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка

Росгвардия объяснила, для чего закупит бронемашины "Урал"

"Газпром нефть" купила долю в Континентальной хоккейной лиге

Большинство депутатов-консерваторов поддержали Мэй перед голосованием

Из российского Forbes сделают коммуникационную платформу

Пономарева перевели в некурящую камеру

Причины появления дыры в корабле "Союз" станут известны перед Новым годом

В СПЧ сочли нелепым проект закона о "неуважительных публикациях" в интернете

В СПЧ сочли нелепым проект закона о "неуважительных публикациях" в интернетеСенаторы внесли в Госдуму законопроект, который предлагает наказывать штрафом или административным арестом за материалы, выражающие неуважение к обществу или власти Подробнее

Меркель предложила продлить санкции против России

"ИрАэро" отложила еще на пять часов рейс из китайского Хайкоу в Самару

Смоленское УФАС оштрафовало Burger King за рекламу бургера Huevo Grande

Трамп назвал страсбургский теракт "очень злым"

На саммите ЕС обсудят перспективы продления санкций против РФ

Норвежский лыжник Петтер Нортуг объявил о завершении карьеры

Норвежский лыжник Петтер Нортуг объявил о завершении карьерыЗа 12 лет карьеры двукратный олимпийский чемпион 13 раз выиграл золото чемпионатов мира и стал самым титулованным их участником Подробнее

Для ВМФ заложен новый ледокол "Евпатий Коловрат"

Госдума подготовила проект бюджетной сметы без взносов в ПАСЕ

"Турпомощь" доплатит клиентам туроператоров "Данко" и "Натали-Турс"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_153545467595368701', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');