Бюджет ФИДЕ в 2019 году будет в 2,5 раза больше, чем в 2018-м

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Принят бюджет Международной шахматной федерации на 2019 год, сообщает пресс-служба ФИДЕ в четверг.

"Бюджет ФИДЕ на 2019 год принят и опубликован. Она реализует две основные составляющие моей избирательной кампании. Когда я баллотировался на пост президента ФИДЕ, я обещал, что бюджет увеличится, а сборы ФИДЕ с федераций, игроков и организаторов резко сократятся. Теперь вы можете видеть его в черно-белом цвете. Во-первых, годовой бюджет 2019 ФИДЕ достиг 5,5 млн. евро, а в предыдущем, бюджет 2018 было только 2,3 миллиона евро. Это означает, что общие расходы в бюджете 2019 года увеличились в 2,4 раза по сравнению с предыдущим годом", - заявил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

"Во-вторых, я обещал значительное, повсеместное снижение сборов ФИДЕ. К сожалению, только Генеральная Ассамблея может изменить размер сборов, указанных в положениях. Тем не менее, когда есть желание, есть и способ. После обсуждений с членами президентского совета и нашим юрисконсультом мы решили разделить все взносы, подлежащие уплате в 2019 году, на две части, вторая из которых должна быть выплачена только в декабре 2019 года", - добавил он.

"В то же время мы приняли решение представить Генеральной Ассамблее ФИДЕ (планируется на осень 2019 года) поправку к финансовым правилам, которая позволит снизить сборы и будет применяться с 1 января 2019 года. Если Генеральная ассамблея одобрит наше предложение, никакой Федерации, игроку или организаторам не придется платить вторую часть причитающихся сборов. Таким образом, будет достигнуто значительное сокращение, которое принесет пользу всем", - подчеркнул глава ФИДЕ.

Дворкович был избран президентом ФИДЕ в начале октября 2018 года. Он сменил на посту Кирсана Илюмжинова, который возглавлял федерацию с 1995 по 2018 год.