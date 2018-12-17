Российским биатлонистам Кручинкиной и Лобастову разрешили выступать за Белоруссию

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В австрийском Хохфильцене состоялось заседание исполкома IBU на котором, в том числе, был рассмотрен вопрос перехода россиян Елены Кручинкиной и Никиты Лобастова в белорусскую команду.

"Международный союз биатлонистов удовлетворил просьбу Белорусской федерации биатлона на смену команды для Елены Кручинкиной и Никиты Лобастова из российской сборной в сборную Белоруссии", - сообщила генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона Дарья Леош (Домникова), слова которой приводит официальный сайт БФБ.

Как сообщалось, ранее возможность выступать за Белоруссию получила сестра Кручинкиной - Ирина Кручинкина.

Пока не сообщается, в каких ближайших соревнованиях тренерских штаб сборной Белоруссии планирует задействовать российских спортсменов.