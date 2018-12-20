Спорт

Сборная России сохранила 48-е место в рейтинге ФИФА

Лидерство сохранила Бельгия, позиции многих сборных не изменились; самые резкие передвижения зафиксированы у сборных Гайаны и Барбадоса - на три строчки

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу занимает 48-е место в декабрьском рейтинге ФИФА, обновленная версия которого опубликована в четверг.

В ее активе 1424 рейтинговых балла.

Первая десятка также осталась без изменений: лидирует Бельгия, за ней располагаются Франция, Бразилия, Хорватия, Англия, Португалия, Уругвай, Швейцария, Испания, Дания.

Наибольшего прогресса в рейтинге добилась сборная Гайаны, поднявшаяся на три строчки. Теперь она находится на 177 месте. Самое стремительное падение - у сборной Барбадоса, она опустилась также на три строчки. Теперь она на 162-й строчке.

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Теги: футбол, ФИФА, рейтинг ФИФА

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