Сборная России сохранила 48-е место в рейтинге ФИФА

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу занимает 48-е место в декабрьском рейтинге ФИФА, обновленная версия которого опубликована в четверг.

В ее активе 1424 рейтинговых балла.

Первая десятка также осталась без изменений: лидирует Бельгия, за ней располагаются Франция, Бразилия, Хорватия, Англия, Португалия, Уругвай, Швейцария, Испания, Дания.

Наибольшего прогресса в рейтинге добилась сборная Гайаны, поднявшаяся на три строчки. Теперь она находится на 177 месте. Самое стремительное падение - у сборной Барбадоса, она опустилась также на три строчки. Теперь она на 162-й строчке.