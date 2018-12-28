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Спорт

Умер двукратный чемпион ОИ в составе сборной СССР по хоккею Зимин

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - На 72-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Евгений Зимин.

"Сегодня остановилось сердце одного из лучших хоккеистов в истории "Спартака" и сборной СССР, двукратного олимпийского чемпиона, автора первой шайбы в знаменитой "Суперсерии-72" Евгения Зимина. Ему шел 72-й год", - говорится в сообщении пресс-службы московского ХК "Спартак".

"Незаменимый игрок в "золотом" составе "Спартака", который во второй половине 60-х годов прошлого века дважды становился лучшей команды страны. Он навсегда остался в народной памяти благодаря голу в ворота ЦСКА в решающем матче чемпионата страны 1969 года, а также шайбе, ставшей для сборной СССР первой в знаменитой Суперсерии с канадскими профессионалами", - отмечается в сообщении.

"Но даже и без этих свершений Евгения Зимина помнили бы как классического форварда советской эпохи, который был приверженцем умного и красивого хоккея", - подчеркивается в тексте сообщения.
Евгений Зимин выигрывал золото Олимпиады-1968 в Гренобле и ОИ-1072 в Саппаро. Кроме того, он является двукратным чемпионом мира, двукратным чемпионом СССР.

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Теги: хоккей

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