Сборная США отыгралась с 0:4, но уступила Швеции на молодежном ЧМ по хоккею

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной Швеции по хоккею добились победы над сверстниками из США на проходящем в Канаде чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет.

Встреча завершилась со счетом 5:4 (1:0 2:0, 1:4, 1:0) в пользу шведских хоккеистов, забросивших решающую шайбу в овертайме. При этом по ходу игры они вели со счетом 4:0, однако в третьем периоде американцы отыгрались, проведя четыре гола.

Обе команды представляют группу В, где лидируют, набрав по 7 очков. В группе А на первом месте находится Канада, набравшая 9 очков. Второе место, набрав на три балла меньше (и имея игру в запасе), занимает сборная России.

В плей-офф выходят по четыре из пяти командой каждой из групп.