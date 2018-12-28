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Хоккеисты сборной России победили Данию на молодежном ЧМ

Россияне забросили в ворота датчан на 10 шайб меньше чем ранее канадцы

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Молодежная сборная России по хоккею с победы над Данией стартовала на чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет в Канаде.

Встреча, прошедшая в ночь на пятницу по московскому времени, завершилась со счетом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) в пользу россиян. В их составе шайбы забросили Виталий Кравцов, Александр Романов, Павел Шэн и Иван Морозов.

Россия набрала 3 очка, столько же в группе А набрала команда Канады, ранее победившая датчан со счетом 14:0.

Следующий матч россияне проведут против Чехии в ночь на субботу по московскому времени. Начало – 4:00 мск.

По регламенту турнира в плей-офф выходят по четыре из пяти команд каждой из групп.

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Теги: хоккей, молодежный ЧМ по хоккею

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