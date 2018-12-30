Назван окончательный состав сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составами команд, которые выступят на январских этапах Кубка мира и Кубка IBU.

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), составы выглядят следующим образом:

Кубок мира

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Семен Сучилов, Дмитрий Малышко (решением тренерского штаба).

Женщины: Ирина Старых, Екатерина Юрлова, Евгения Павлова, Лариса Куклина, Маргарита Васильева, Светлана Миронова, Валерия Васнецова (решением тренерского штаба).

Кубок IBU

Мужчины: Антон Бабиков, Александр Поварницын, Сергей Корастылев, Вадим Филимонов, Алексей Слепов, Эдуард Латыпов, Василий Томшин, Никита Поршнев.

Женщины: Анастасия Морозова, Виктория Сливко, Наталья Гербулова, Елизавета Каплина, Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Кристина Ильченко, Ульяна Кайшева.

Решение в отношении Кристины Ильченко и Ульяны Кайшевой принто лично президентом СБР после переговоров с тренерами сборных команд.

При формировании списков учитывались результаты декабрьских международных стартов, "Ижевской винтовки", а так же мнение тренерского штаба сборных команд.