Колобков назвал раздутой историю с визитом полиции Австрии к российским биатлонистам

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Ситуация с визитом австрийской полиции в отель Хохфильцена, где располагались российские биатлонисты, которые приехали туда на этап Кубка мира, раздута в прессе, заявил министр спорта Павел Колобков в эфире телеканала "Россия 24".

"Это все было раздуто в российской прессе. В Австрии ведется уголовное расследование нарушений в работе руководства прошлого федерации Международного союза биатлонистов. Уже есть огромные тома допросов, там небольшая часть про российских спортсменов. Следователи пришли опросить наших спортсменов в рамках этого расследования. Далее уже были домыслы СМИ и некоторых комментаторов", - сказал Колобков.

"Россияне имели право не отвечать на вопросы, вовремя подключилось наше посольство, работали хорошие адвокаты, в том числе, австрийские. Глобальных вопросов к ним не было. Иногда мы склонны преувеличивать проблематику", - добавил он.

Вечером 12 декабря в отель, где расположились российские биатлонисты и тренеры, приехавшие на второй этап Кубка мира, явилась полиция и обвинила нескольких россиян в нарушении антидопинговых правил, которые они допустили в феврале 2017 года на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

В списке фигурируют имена биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова, Антона Шипулина, Ирины Старых, Алексея Волкова, а также тренера Александра Касперовича, врачей Артема Крынцилова и Евгения Шутова, массажистов Александра Селявкина и Дмитрия Топычканова.

Международный союз биатлонистов не стал принимать мер в отношении россиян, которых австрийские власти обвиняют в нарушении антидопинговых правил в феврале 2017 года.