Спорт

Антон Шипулин объявил о завершении карьеры

29 декабря биатлонист проведет последнюю гонку в своей профессиональной карьере

Антон Шипулин объявил о завершении карьеры

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Российский биатлонист Антон Шипулин объявил, что уходит из большого спорта и 29 декабря проведет последнюю гонку в своей профессиональной карьере.

"Эта гонка для меня будет последней в моей профессиональной карьере. Я принял серьезное решение, что на этом моя профессиональная спортивная карьера заканчивается. Одна из причин, когда в 2018 году нас не пригласили на Олимпиаду 2018 года. Мы были хорошо готовы к этому старту. Время и возраст удачно подходил и мы бы удачно выступили, но мы не поехали на Олимпиаду", - сказал Шипулин на пресс-конференции во вторник.

Повлиял визит австрийской полиции

Спортсмен добавил, что на его решение повлиял визит австрийской полиции в отель в Хохфильцене две недели назад. "После этого у меня опустились руки", - сказал Шипулин.

13 декабря сообщалось о визите австрийской полиции в расположение сборной России в отеле в Хохфильцене, куда россияне приехали для участия в этапе Кубка мира. Представители правоохранительных органов имели претензии к нескольким российским спортсменам, тренерам и медицинским работникам, которые обвинялись в нарушении антидопинговых правил в феврале 2017 года на турнире в Хохфильцене. Среди обвиняемых значились имена Шипулина, Алексея Волкова, Евгения Гараничева, Александра Логинова и Ирины Старых. Были также претензии к бывшему главному тренеру российской сборной по биатлону Александру Касперовичу, врачам и массажистам сборной Артему Крынцилову, Александру Селявкину, Евгению Шутову и Дмитрию Топычканову. 18 декабря президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил, что никаких конкретных претензий к российским биатлонистам у представителей полиции Австрии нет.

Шипулин также сообщил, что испытывает проблемы со здоровьем. "За последние три месяца я трижды переболел вирусными заболеваниями, это тоже стало подножкой моей карьере", - сказал он. Биатлонист подчеркнул, что у него пока нет планов на будущее и он не решил ,чем будет заниматься дальше.

Шипулин является олимпийским чемпионом 2014 года и бронзовым призером Игр 2010 года в эстафете. В 2017 году Шипулин стал чемпионом мира (эстафета), в его активе три серебра чемпионатов мира 2011 (эстафета), 2013 (масс-старт) и 2015 (гонка преследования), а также три "бронзы" 2012 (гонка преследования), 2013 (гонка преследования) и 2017 (смешанная эстафета). Дважды он становился бронзовым призером чемпионата Европы (в 2009 году в спринте и эстафете). По итогам четырех сезонов он непременно входил в топ-3 общемирового зачета. Из-за претензий Международного олимпийского комитета (МОК) он пропустил Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.

Летом нынешнего года Шипулин выразил сомнение, что будет продолжать карьеру. Но вскоре объявил, что все же ее продолжит. Однако на стартовые этапы Кубка мира в состав сборной России он не попал.

Предыдущий сезон он завершил на третьем месте в общем зачете Кубка мира.

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Теги: биатлон, Антон Шипулин
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