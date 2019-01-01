Сборная России по хоккею победила Канаду на молодежном ЧМ

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной России добились победы над сверстниками из команды Канады в своем четвертом матче группового этапа чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

Встреча, прошедшая в Ванкувере в ночь на вторник по московскому времени, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) в пользу россиян.

В первом периоде Коди Гласс вывел сборную Канады вперед. В этой же двадцатиминутке сборная России отыгралась: гол на счету Григория Денисенко. Победную шайбу команда Валерия Брагина провела в третьем периоде, автором гола стал Павел Шэн.

Победа позволила сборной России набрать 12 очков и завершить первый этап на первом месте в группе A. Второе место заняла Канада (9 очков), третье – Чехия (5), четвертое - Швейцария (4), пятое – Дания (0).

В группе B прошли еще не все матчи, но известно, что на сборную России от нее попала Словакия, ставшая четвертой.

По регламенту турнира, в плей-офф выходят по четыре из пяти команд каждой из двух групп.