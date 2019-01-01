Россия - Канада. Онлайн

7'

Кстати, если у вас есть желание прокомментировать матч или поздравить кого-нибудь с праздником, можете это сделать в наших твиттере и фейсбуке (к сожалению, я тут неправильно написал название города, где проходит игра, но технически исправить именно тут не получается):