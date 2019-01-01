Спорт

Россия - Канада. Онлайн

Идет первый период матча чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд, россияне отыгрались

Россия - Канада. Онлайн
Россияне на молодежном ЧМ по хоккею
PA Images\TASS

В матче определится победитель группы А, обе команды обеспечили себе выход в плей-офф

12'

На встречных курсах идет игра

10'

Здесь можно проголосовать за потенциального победителя игры. Я бы (да уже!) проголосовал за Russia

9'

Никита Шашков бросал с острого угла! Спасибо за попытку! Не получилось? Ничего, получится позднее!

8'

Наши хоккеисты сейчас атакуют, а тему танцев продолжим этим симпатичным клипом:

7'

Кстати, если у вас есть желание прокомментировать матч или поздравить кого-нибудь с праздником, можете это сделать в наших твиттере и фейсбуке (к сожалению, я тут неправильно написал название города, где проходит игра, но технически исправить именно тут не получается):

6'

ГОООООООООООООООЛ! 1:1! Россияне отыгрались! Григорий Денисенко получил передачу от Виталия Кравцова и нанес решающий бросок!!!

6'
Гол!!!

Россия - Канада. 1:1

5'
Удаление

Удаление в составе сборной Канады. Удален Морган Фрост. Наши в большинстве.

4'

Увы, наши пропустили. Вбрасывание было в зоне сборной России, его выиграли канадцы. Шайба оказалась у Коди Гласса, который в итоге нанес точный бросок. 1:0 в пользу сборной Канады

3'
Гол!!!

Россия - Канада. 0:1

3'

Но и наши нанесли бросок. Он не прошел!

2'

Пока активнее в атаке канадцы. Но ничего душераздирающего для нас они пока не провели

1'

Матч начался!

Так наши игроки приехали к арене!

Танцы девушки в клипе про белые розы мне напомнили танцы девушек из клипа на песню Halo группы Depeche Mode. Между нами говоря, одна из любимых мною песен.

Состав сборной России вашему вниманию!
 

Россия и Канада на групповом этапе ЧМ выиграли по три матча, в активе каждой из команд по три победы. Но у канадцев преимущество по дополнительным показателям.

Раз уж праздник, можно послушать и музыку. Хоть и грустную, но зимнюю.

Ну и игрокам обеих команд просто обойтись без травм. Обе сборные уже обеспечили себе выход в плей-офф, но интересная игра нем не помешает ;)

Мы поздравляем вас с наступившим Новым годом! Пожелаем, чтобы он прошел благополучно. Ну и исполнения всего того, чтобы вы себе (и вам уже) пожелали!

Меня зовут Владимир Нардин.

Чемпионат проходит в Канаде, игра пройдет в Ванкувере и начнется в 4:00 по московскому времени!

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча группового этапа чемпионата мира среди молодежных команд. Играют сборные России и Канады!

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!

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Теги: хоккей, молодежный ЧМ по хоккею

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