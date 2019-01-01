В матче определится победитель группы А, обе команды обеспечили себе выход в плей-офф
На встречных курсах идет игра
Здесь можно проголосовать за потенциального победителя игры. Я бы (да уже!) проголосовал за Russia
Puck drop time in Vancouver! Who will win the last #WorldJuniors game of the year at @RogersArena? 🇨🇦 or 🇷🇺?— IIHF (@IIHFHockey) January 1, 2019
Никита Шашков бросал с острого угла! Спасибо за попытку! Не получилось? Ничего, получится позднее!
Наши хоккеисты сейчас атакуют, а тему танцев продолжим этим симпатичным клипом:
Кстати, если у вас есть желание прокомментировать матч или поздравить кого-нибудь с праздником, можете это сделать в наших твиттере и фейсбуке (к сожалению, я тут неправильно написал название города, где проходит игра, но технически исправить именно тут не получается):
Россия - Канада. Онлайн https://t.co/ApgR93PSD2— Интерфакс (@interfax_news) January 1, 2019
ГОООООООООООООООЛ! 1:1! Россияне отыгрались! Григорий Денисенко получил передачу от Виталия Кравцова и нанес решающий бросок!!!
Россия - Канада. 1:1
Удаление в составе сборной Канады. Удален Морган Фрост. Наши в большинстве.
Увы, наши пропустили. Вбрасывание было в зоне сборной России, его выиграли канадцы. Шайба оказалась у Коди Гласса, который в итоге нанес точный бросок. 1:0 в пользу сборной Канады
Россия - Канада. 0:1
Но и наши нанесли бросок. Он не прошел!
Пока активнее в атаке канадцы. Но ничего душераздирающего для нас они пока не провели
Матч начался!
Так наши игроки приехали к арене!
Новогодний хоккей всё ближе! Песен и танцев не обещаем, но будет горячо 🔥— Хоккей России (@russiahockey) December 31, 2018
🇷🇺 VS 🇨🇦, МЧМ, стартовое вбрасывание в 4:00 по московскому времени pic.twitter.com/mmfx90U62j
Танцы девушки в клипе про белые розы мне напомнили танцы девушек из клипа на песню Halo группы Depeche Mode. Между нами говоря, одна из любимых мною песен.
Состав сборной России вашему вниманию!
🇷🇺 VS 🇨🇦, полчаса до игры #WorldJuniors— Хоккей России (@russiahockey) January 1, 2019
Изучаем состав и держим кулаки! #RUSCAN pic.twitter.com/F9DilNaVaF
Россия и Канада на групповом этапе ЧМ выиграли по три матча, в активе каждой из команд по три победы. Но у канадцев преимущество по дополнительным показателям.
Раз уж праздник, можно послушать и музыку. Хоть и грустную, но зимнюю.
Ну и игрокам обеих команд просто обойтись без травм. Обе сборные уже обеспечили себе выход в плей-офф, но интересная игра нем не помешает ;)
Мы поздравляем вас с наступившим Новым годом! Пожелаем, чтобы он прошел благополучно. Ну и исполнения всего того, чтобы вы себе (и вам уже) пожелали!
Меня зовут Владимир Нардин.
Чемпионат проходит в Канаде, игра пройдет в Ванкувере и начнется в 4:00 по московскому времени!
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча группового этапа чемпионата мира среди молодежных команд. Играют сборные России и Канады!
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!