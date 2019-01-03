Сборная России вышла в полуфинал молодежного ЧМ по хоккею

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной России одержали крупную победу над сверстниками из команды Словакии в матче 1/4 финала чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

Результат встречи, прошедшей в ночь на четверг по московскому времени в Ванкувере, - 8:3 (4:0, 3:0, 1:3) в пользу россиян. В их составе голы провели Григорий Денисенко, Степан Старков, Александр Алексеев, Никита Шашков, Клим Костин (дважды), Кирилл Слепец, Илья Морозов. В составе Словакии отличились Мартин Фегервары, Милош Роман и Михал Иван.

В полуфинале сборная России сыграет с командой США, в другом матче 1/2 финала встретятся команды Финляндии и Швейцарии.

На чемпионате мира в Канаде россияне финишировали на первом месте в группе А, выиграв все четыре матча.