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Кристиан Пулишич перешел в "Челси" за $73 млн, став самым дорогим футболистом из США

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Лондонский футбольный клуб "Челси" договорился о приобретении игрока дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича за $73 млн.

Таким образом, 20-летний вингер стал самым дорогим американским игроком в истории. Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году, когда немецкий "Вольфсбург" приобрел американца Джона Брукса за $22,5 млн.

По условиям контракта, Пулишич завершит остаток текущего сезона в "Боруссии" в бесплатной аренде.

В этом сезоне Бундеслиги Пулишич, которого называют одним из самых талантливых молодых игроков в Европе и будущим американского футбола, забил один гол в 11 матчах. "Боруссия", за которую он провел всю свою карьеру с 2015 года, сейчас идет на первом месте в чемпионате страны, опережая мюнхенскую "Баварию" на 6 очков, и квалифицировалась в плей-офф Лиги чемпионов.

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Теги: Челси, Боруссия, Кристиан Пулишич
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