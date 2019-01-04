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Шарапова не смогла выйти в полуфинал турнира в Шэньчжэне

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Россиянка Мария Шарапова выбыла из борьбы в теннисном турнире в Шэнчьжэне (Китай).

В четвертьфинале соревнования она встречалась с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко и при счете 1:6, 2:4 во втором сете отказалась от дальнейшего участия в матче.

Россию на турнире продолжают представлять Вероника Кудерметова и Вера Звонарева, который свой четвертьфинальный матч начали накануне. После первого сета, выигранного Кудерметовой со счетом 6:4, игра была отложена на пятницу из-за дождя. По аналогичной причине была перенесена и встреча Соболенко – Шарапова.

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Теги: теннис, Мария Шарапова

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