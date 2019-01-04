Спорт

Россия - США. Онлайн

В Ванкувере проходит полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею среди молодежи; россияне уступают в счете

Россия - США. Онлайн
Фото: Zuma\TASS

В финале победитель матча сыграет с победителем в паре Финляндия - Швейцария

Встретимся во втором периоде, дорогие друзья!

Между тем, потасовка возникла сразу после периода. Возможно, это обойдется новыми удалениями. Об этом проинформируем позднее. 

20'

...но забросить не успела: прозвучала сирена, зафиксировавшая окончание периода

20'

Наши закрепились в зоне соперника....

20'
Удаление

За полминуты до окончания периода наши заработали численное большинство. В составе сборной США удален Джейсон Робертсон

19'

Опасный бросок россиян: рядом со штангой пролетает шайба!

18'

Почему бы и нет?

17'

Жаль, конечно. Но! Впереди еще немало времени! Россияне на этом турнире кому только не проигрывали по ходу игры, но в итоге одерживали победы!

16'

Ну вот, наши пропустили.... Оливер Вальстрем поразил ворота россиян после передачи слева

16'
Гол!!!

Россия - США. 0:1

14'

Бросок по воротам россиян! Неточно!!!

13'

Российские игроки провели потенциально перспективную перепасовку в зоне сборной США, вот если бы еще бросить по воротам...

12'

Вынесли наши шайбу из зоны

11'

Между тем, вбрасывание в зоне россиян сейчас будет

10'

Дмитрий Иванов согласен с решением рефери

9'

Ну, в любом случае, атакующий потенциал в этой игре наша команда продемонстрировала

8'

Нууууу... Не засчитан гол((((

8'

Шайба в воротах сборной США! Она туда влетела после броска Дмитрия Саморукова! Но.... Есть подозрение, что она влетела от конька Никиты Шашкова. Судьи смотрят повтор....

7'

Кстати, о вратарях! Голкипером в составе сборной России является Петр Кочетков. В составе американцев - Кейден Примо.

6'

Оу, момент у наших! Денисенко бросал с близкого расстояния, но пробить вратаря не смог!

5'

Поскольку острых моментов на льду мы не видим, покажем еще пару фоточек:

4'

"Хорошей игры!" - цитируют глав государств наблюдатели матча

3'

Все еще без остановок идет игра, хотя Алексеев, будь точнее, эту остановку, а также, изменение счета на табло, мог спровоцировать

2'

А сейчас команды обменялись атаками, причем у американцев, как мне показалось, получилось опаснее

1'

Наши хоть и с шайбой, но некоторое время провели вместе с ней в своей зоне

1'

Матч начался! Наши выиграли вбрасывание! Желаем успехов сборной России, а игрокам обеих команд - обойтись без травм!

Чуть ранее:

Итак, только что прозвучали гимны стран, сейчас игра начнется!

Здесь достаточно нажать на "галочку" рядом с выбранной вами (надеюсь, российской) сборной, а потом - на Vote (Голос) внизу

А вы как считаете? Кто выиграет золото? Я проголосовал за первую команду, за сборную России!

Кстати: в финале победитель матча сыграет с победителем в паре Финляндия - Швейцария

Если у вас возникнет желание поделиться мнением о происходящем, предлагаем вам для этого такие платформы в рамках социальных сетей:

Американским игрокам, в отличие от россиян, потерь избежать не удалось. Но сначала, на групповом этапе, они победили Словакию (2:1), затем взяли верх над Казахстаном (8:3), после этого уступили Швеции (4:5), пропустив решающую шайбу в овертайме, а еще после этого победили Финляндию (4:1). В четвертьфинале команда США нанесла поражение сборной Чехии (3:1).

Российские хоккеисты начали турнирный путь на молодежном ЧМ в Канаде победой над Данией со счетом 4:0. Затем подопечные Валерия Брагина победили Чехию (2:1), Швейцарию (7:4) и - между прочим - Канаду (2:1)! А в четвертьфинале разобрались со Словакией (8:3)!

Зашел в фейсбук, чтобы прочитать ( ̶а̶х̶,̶ ̶к̶а̶к̶о̶й̶ ̶и̶н̶т̶е̶р̶е̶с̶н̶ы̶й̶ ̶о̶н̶л̶а̶й̶н̶ ̶в̶е̶д̶е̶т̶ ̶И̶н̶т̶е̶р̶ф̶а̶к̶с̶!), что нового. И увидел замечательное фото, приготовленное Интерфаксом же!
 

Примерно полчаса назад наши игроки уже подъехали к арене!

Состав сборной России на игру!

Трансляцию для вас проведет традиционно Владимир Нардин с традиционной же надеждой на успех россиян, да и (чего скрывать?) трансляции тоже!

Игра стартует в 0:00 по московскому времени, а пройдет она в канадском Ванкувере!

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча 1/2 финала чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет. Играют сборные России и США!

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: хоккей, молодежный ЧМ по хоккею

Новости по теме

Спорт
Россия - США. ОнлайнРоссия - США. Онлайн
В Ванкувере проходит полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею среди молодежи; россияне уступают в счетеПодробнее
 Сборная России вышла в полуфинал молодежного ЧМ по хоккеюСборная России вышла в полуфинал молодежного ЧМ по хоккею
В четвертьфинале она забросила восемь шайб в ворота словаков и за выход в финал поборется с командой СШАПодробнее
 Сборная России по хоккею победила Канаду на молодежном ЧМСборная России по хоккею победила Канаду на молодежном ЧМ
В четвертьфинале россияне сыграют со СловакиейПодробнее
 Россия - Канада. ОнлайнРоссия - Канада. Онлайн
В третьем периоде матча чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд россияне повели в счетеПодробнее
Сергей Устюгов выиграл гонку на 15 км на этапе "Тур де Ски"Сергей Устюгов выиграл гонку на 15 км на этапе "Тур де Ски"
Третьим стал еще один россиянин, Александр БольшуновПодробнее
 Российская лыжница Непряева выиграла гонку на 10 км на первом этапе "Тур де Ски"Российская лыжница Непряева выиграла гонку на 10 км на первом этапе "Тур де Ски"
Третьей стала ее соотечественница Анастасия СедоваПодробнее
 Хоккеисты сборной России победили Данию на молодежном ЧМХоккеисты сборной России победили Данию на молодежном ЧМ
Россияне забросили в ворота датчан на 10 шайб меньше чем ранее канадцыПодробнее
 Глава РУСАДА рассказал Путину о возможности отстранения российских спортсменовГлава РУСАДА рассказал Путину о возможности отстранения российских спортсменов
"Мы находимся у края пропасти", - написал он президенту в связи непредоставлением доступа экспертов ВАДА к данным московской лабораторииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске11 фото
01 января
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске
Уходящий год33 фото
28 декабря 2018 года
Уходящий год
Cамые переоцененные актеры Голливуда10 фото
27 декабря 2018 года
Cамые переоцененные актеры Голливуда
Все фотогалереи

Выбор редакции

Последние новости
Главные новости
В РоссииУ задержанного в России Пола Уилана есть еще паспорт Ирландии и КанадыВ РоссииСледователи не нашли следов взрывчатки на фрагментах дома в МагнитогорскеВ миреТрамп посчитал нелепыми намерения демократов поднять вопрос о его импичментеВ миреПатриарх Варфоломей призвал иерархов признать новую церковь УкраиныВ РоссииЭкс-министру финансов Подмосковья после экстрадиции предъявили обвинениеВ миреХакерская атака привела к утечке личных данных политиков и журналистов Германии

В Роскосмосе не получали решения НАСА о переносе визита Рогозина в США - пресс-служба

Пираты у берегов Бенина атаковали судно с россиянами на борту и похитили шесть человек

Россия - США. Онлайн

Россия - США. ОнлайнВ Ванкувере проходит полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею среди молодежи; россияне уступают в счете Подробнее

Пострадавшие в Магнитогорске получат помощь из резервного фонда правительства

МЧС: пострадавшие при взрыве газа в доме в Магнитогорске получат материальную помощь из резервного фонда правительства РФ

Транскам закрыли из-за угрозы схода лавин и снегопада

Транскавказскую магистраль закрыли из-за угрозы схода лавин и снегопада

Задержанный в РФ Уилан стал гражданином четырёх стран, соревнуясь с сестрой

Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Латакия и Хама, а также район города Алеппо

Задержанный в РФ Уилан запросил поддержку всех стран, гражданином которых является

Речь идет о посольствах США, Великобритании, Канады и Ирландии Подробнее

Что произошло за день: пятница, 4 января

Сверхтяжелая ракета "Енисей", многогражданство Пола Уилана, призыв признать новую церковь на Украине, атака хакеров в Германии и доставка еды машиной без водителя Подробнее

В Армении арестовали россиянку, обвиняемую в Таджикистане в торговле людьми

В Москве проверят данные о возможном проезде Верника на машине по пешеходной зоне

Госдеп США не смог назвать точных сроков вывода американских военных из Сирии

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_153545467595368701', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');