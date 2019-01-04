Россия - США. Онлайн

Американским игрокам, в отличие от россиян, потерь избежать не удалось. Но сначала, на групповом этапе, они победили Словакию (2:1), затем взяли верх над Казахстаном (8:3), после этого уступили Швеции (4:5), пропустив решающую шайбу в овертайме, а еще после этого победили Финляндию (4:1). В четвертьфинале команда США нанесла поражение сборной Чехии (3:1).