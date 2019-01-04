Россия - США. Онлайн

В финале победитель матча сыграет с победителем в паре Финляндия - Швейцария
Встретимся во втором периоде, дорогие друзья!
Между тем, потасовка возникла сразу после периода. Возможно, это обойдется новыми удалениями. Об этом проинформируем позднее.
...но забросить не успела: прозвучала сирена, зафиксировавшая окончание периода
Наши закрепились в зоне соперника....
За полминуты до окончания периода наши заработали численное большинство. В составе сборной США удален Джейсон Робертсон
Опасный бросок россиян: рядом со штангой пролетает шайба!
Почему бы и нет?
0-1. Меняем формулировку: значит волевая будет. ) #WorldJuniors #RUSUSA— Олег Гуров (@alek_gurov) January 4, 2019
Жаль, конечно. Но! Впереди еще немало времени! Россияне на этом турнире кому только не проигрывали по ходу игры, но в итоге одерживали победы!
Ну вот, наши пропустили.... Оливер Вальстрем поразил ворота россиян после передачи слева
Россия - США. 0:1
Бросок по воротам россиян! Неточно!!!
Российские игроки провели потенциально перспективную перепасовку в зоне сборной США, вот если бы еще бросить по воротам...
Вынесли наши шайбу из зоны
Между тем, вбрасывание в зоне россиян сейчас будет
Дмитрий Иванов согласен с решением рефери
Ну так-то все по делу. Никаких претензий к судье. Кто с ним не согласен - почитайте правила.#WorldJuniors #RUSUSA— Dmitry Ivanov (@Ivanov_VFX) January 4, 2019
Ну, в любом случае, атакующий потенциал в этой игре наша команда продемонстрировала
Нууууу... Не засчитан гол((((
Шайба в воротах сборной США! Она туда влетела после броска Дмитрия Саморукова! Но.... Есть подозрение, что она влетела от конька Никиты Шашкова. Судьи смотрят повтор....
Кстати, о вратарях! Голкипером в составе сборной России является Петр Кочетков. В составе американцев - Кейден Примо.
Оу, момент у наших! Денисенко бросал с близкого расстояния, но пробить вратаря не смог!
Поскольку острых моментов на льду мы не видим, покажем еще пару фоточек:
Almost game time in #Vancouver! Who are you cheering for? @russiahockey @usahockey #WorldJuniors #semifinals pic.twitter.com/OoimjuI75X— IIHF (@IIHFHockey) January 4, 2019
"Хорошей игры!" - цитируют глав государств наблюдатели матча
USA VS RUSSIA!!! LETS GO!!! #WorldJuniors— Karlo (@Sumdood88) January 4, 2019
Have a good games boys! pic.twitter.com/HRwGWUrzRy
Все еще без остановок идет игра, хотя Алексеев, будь точнее, эту остановку, а также, изменение счета на табло, мог спровоцировать
А сейчас команды обменялись атаками, причем у американцев, как мне показалось, получилось опаснее
Наши хоть и с шайбой, но некоторое время провели вместе с ней в своей зоне
Матч начался! Наши выиграли вбрасывание! Желаем успехов сборной России, а игрокам обеих команд - обойтись без травм!
Чуть ранее:
🇷🇺 VS 🇺🇸— Хоккей России (@russiahockey) January 4, 2019
Последние минуты перед матчем #WorldJuniors pic.twitter.com/AV4VVPeccF
Итак, только что прозвучали гимны стран, сейчас игра начнется!
Здесь достаточно нажать на "галочку" рядом с выбранной вами (надеюсь, российской) сборной, а потом - на Vote (Голос) внизу
А вы как считаете? Кто выиграет золото? Я проголосовал за первую команду, за сборную России!
Who is going to win the Gold Medal at the World Juniors? #REPRESENT #WorldJuniors #Hockey— OfficePools.com (@officepools_com) January 4, 2019
Кстати: в финале победитель матча сыграет с победителем в паре Финляндия - Швейцария
Если у вас возникнет желание поделиться мнением о происходящем, предлагаем вам для этого такие платформы в рамках социальных сетей:
Россия - США. Онлайн https://t.co/OZHZvxsTl5— Интерфакс (@interfax_news) January 4, 2019
Американским игрокам, в отличие от россиян, потерь избежать не удалось. Но сначала, на групповом этапе, они победили Словакию (2:1), затем взяли верх над Казахстаном (8:3), после этого уступили Швеции (4:5), пропустив решающую шайбу в овертайме, а еще после этого победили Финляндию (4:1). В четвертьфинале команда США нанесла поражение сборной Чехии (3:1).
Российские хоккеисты начали турнирный путь на молодежном ЧМ в Канаде победой над Данией со счетом 4:0. Затем подопечные Валерия Брагина победили Чехию (2:1), Швейцарию (7:4) и - между прочим - Канаду (2:1)! А в четвертьфинале разобрались со Словакией (8:3)!
Зашел в фейсбук, чтобы прочитать ( ̶а̶х̶,̶ ̶к̶а̶к̶о̶й̶ ̶и̶н̶т̶е̶р̶е̶с̶н̶ы̶й̶ ̶о̶н̶л̶а̶й̶н̶ ̶в̶е̶д̶е̶т̶ ̶И̶н̶т̶е̶р̶ф̶а̶к̶с̶!), что нового. И увидел замечательное фото, приготовленное Интерфаксом же!
Примерно полчаса назад наши игроки уже подъехали к арене!
🇷🇺 Час до старта полуфинального матча Россия - США на #WorldJuniors! Готовность 100%! ✊🏼 pic.twitter.com/usMe6Q2GkI— Хоккей России (@russiahockey) January 4, 2019
Состав сборной России на игру!
🇷🇺 VS 🇺🇸 Это полуфинал! Стартовое вбрасывание в полночь, но кулаки уже можно держать #WorldJuniors pic.twitter.com/LFFWviMeAO— Хоккей России (@russiahockey) January 4, 2019
Трансляцию для вас проведет традиционно Владимир Нардин с традиционной же надеждой на успех россиян, да и (чего скрывать?) трансляции тоже!
Игра стартует в 0:00 по московскому времени, а пройдет она в канадском Ванкувере!
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча 1/2 финала чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет. Играют сборные России и США!
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!