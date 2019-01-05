Сборная Финляндии стала вторым финалистом молодежного ЧМ по хоккею

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной Финляндии с крупным счетом выиграли у сверстников из команды Швейцарии в матче 1/2 финала проходящего в Канаде чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

Результат встречи – 6:1 (4:1 2:0, 0:0) в пользу финнов.

В финале финская сборная сыграет с командой США, матч пройдет 6 января и стартует в 4:00 мск. Швейцария сыграет со сборной России также 6 января (начало – 0:00 мск) в матче за третье место.

Ранее россияне уступили в полуфинале команде США со счетом 1:2.