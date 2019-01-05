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Сборная России по хоккею проиграла США в полуфинале молодежного ЧМ

В финале американская команда встретится с победителем пары Финляндия - Швейцария

Сборная России по хоккею проиграла США в полуфинале молодежного ЧМ
Удача отвернулась от российских хоккеистов в матче с США
Фото: ТАСС, Эндрю Чан

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Молодежная сборная России по хоккею потерпела поражение от сверстников из команды США в полуфинале чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

Встреча, прошедшая в Ванкувере в ночь на субботу по московскому времени, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу американских хоккеистов. В их составе отличились Оливер Вальстрем и Саша Хмелевски, в составе россиян – Григорий Денисенко.

Дело было так

Вообще-то счет на табло первыми изменили россияне. Это случилось на девятой минуте игры после броска Дмитрия Саморукова. Однако шайба по пути в створ попала в конек Никиты Шашкова, что побудило арбитров гол отменить, а равный - 0:0 - счет восстановить.

На 16-й минуте американцы разыграли атаку слева, передали шайбу направо на Оливера Вальстрема, которому оставалось попасть в опустевший угол ворот.

На 25-й минуте (это шел уже второй период игры) сборной США удалась еще одна результативная атака. Автором гола на этот раз стал Саша Хмелевски, протолкнувший шайбу между ног российского вратаря Петра Кочеткова с близкого расстояния.

На 33-й минуте россияне сократили отставание. Григорий Денисенко смог точно бросить в ближний угол ворот справа.

Третий период россияне начали в численном преимуществе и стартовый отрезок этой двадцатиминутки для команды Валерия Брагина едва не стал успешным, шайба чуть не влетела в ворота американцев. Их защитник вынес шайбу с линии ворот.

В финале сборная США сыграет с победителем пары Финляндия - Швейцария (этот матч начнется в 4:00 мск), россияне в матче за бронзу сыграют с проигравшей в этой паре командой.

Как шли россияне к полуфиналу

Российские хоккеисты начали турнирный путь на молодежном ЧМ в Канаде победой над Данией со счетом 4:0. Затем подопечные Валерия Брагина победили Чехию (2:1), Швейцарию (7:4) и Канаду (2:1). А в четвертьфинале разобрались со Словакией (8:3).

Американским игрокам, в отличие от россиян, до матча с ними потерь избежать не удалось. Но сначала, на групповом этапе, они победили Словакию (2:1), затем взяли верх над Казахстаном (8:3), после этого уступили Швеции (4:5), пропустив решающую шайбу в овертайме, а еще после этого победили Финляндию (4:1). В четвертьфинале команда США нанесла поражение сборной Чехии (3:1).

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Теги: хоккей, молодежный ЧМ по хоккею

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