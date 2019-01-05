Исполняющим обязанности гендиректора "Анжи" стал Агарагимов

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Исполняющим обязанности генерального директора махачкалинского футбольного клуба "Анжи" стал Абсалутдин Агарагимов, сообщает в субботу пресс-служба ФК.

Специалист на этом посту заменит Олега Флегонтова, подавшего в отставку в конце декабря.

Агарагимов в структуре ФК "Анжи" проработал 16 лет. В 2011 году он был назначен директором департамента по проведению соревнований. Агарагимов являлся ответственным сотрудником по процедуре лицензирования клуба. В последнее время он итакже осуществлял контроль и исполнение процедуры заявки футболистов. В июле 2018 года Агарагимов стал исполнительным директором "Анжи".

В настоящее время махачкалинцы испытывают серьезные финансовые проблемы, клуб получает денежную помощь от Российской премьер-лиги (РПЛ). После 17-го тура текущего сезона РПЛ команда занимает предпоследнее 15-е место, набрав 15 очков.