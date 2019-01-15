Экипаж Николаева из "КАМАЗ-Мастер" стал третьим на седьмом этапе "Дакара"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды "КАМАЗ-Мастер занял третье место на седьмом этапе ралли-рейда "Дакар" в зачете грузовиков.

Еще один представитель "КАМАЗ-Мастер", Дмитрий Сотников занял шестое место.

Победителем этапа стал голландец Жерар де Рой (Iveco), второе место занял представитель Белоруссии Сергей Вязович (MAZ).

Ранее два экипажа российской команды досрочно завершили гонку: экипаж Андрея Каргинова дисквалифицирован из-за наезда на зрителя, экипаж Айрата Мардеева выбыл из борьбы из-за технических проблем.

Ралли-рейд "Дакар" в нынешнем году проходит в 41-й раз. Он стартовал 6 января и финиширует 17 января. Гонка проходит по территории Перу.

"КАМАЗ-Мастер" является самой титулованной командой "Дакара" в зачете грузовиков. Она - 15-кратный победитель знаменитого ралли-рейда. На втором месте по победам Tatra (6 раз), на третьем - Mercedes (5).

Что касается пилотов, то чаще всего "Дакар" в классе грузовиков выигрывал Владимир Чагин - нынешний руководитель "КАМАЗ-Мастер", на его счету 7 побед. На одну победу меньше у чеха Карела Лопрайса. На третьем месте идет Николаев – три победы. Он – действующий чемпион "Дакара".