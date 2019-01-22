ВАДА поддержало соответствие РУСАДА Всемирному антидопинговому агентству

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) поддержало соответствие Российского антидопинговое агентство кодексу ВАДА, говорится в заявлении организации.

"Сегодня Исполнительный комитет был рад услышать о значительном прогрессе, достигнутом в решении проблемы допинга в России с момента, когда в сентябре прошлого года было принято решение о восстановлении РУСАДА", - приводит пресс-служба ВАДА слова главы организации Крейга Риди.

"Сбор всех данных является важным, и его было нелегко достичь. Мы еще не дошли до финиша, и нам предстоит еще многое сделать, но, несомненно, мы продвинулись", - добавил он.

Отечественные атлеты могут принимать участие в международных стартах без ограничений

Российские спортсмены могут без ограничений выступать на международных турнирах после решение исполкома ВАДА поддержать соответствие Российского антидопингового агентства, заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус на пресс-конференции во вторник.

"Поздравляю всех с тем, что исполком ВАДА поддержал соответствие РУСАДА. Поздравляю спортсменов, руководителей и всех, кто поддерживает и сопровождает наш спорт. Мы на время отошли от края. Мы можем продолжать дальше работать", - сказал Ганус.

"Остаются обязательства по выполнению второго этапа выполнения решения исполкома ВАДА от 20 сентября. РУСАДА сохраняет соответствие, никаких санкций в отношении российских спортсменов применяться не будет", - добавил он.

"РФ будет привлекать на свою территорию международные соревнования. Россия имеют полное право на участие в международных спортивных федерациях", - подчеркнул он.

С чего все началось

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу ВАДА в ноябре 2015 года после появления информации о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.

20 сентября текущего года РУСАДА было восстановлено в правах, однако агентство обязано выполнить ряд требований, чтобы не оказаться снова не соответствующим кодексу.

Так, в течение четырех месяцев проходил аудит РУСАДА. До конца прошлого года ВАДА должен был быть предоставлен доступ к данным проб старой Московской лаборатории при Минспорта России, которые опечатаны Следственным комитетом РФ в рамках расследования. А до июня ВАДА должно иметь возможность перепроверить подозрительные пробы.

17 января ВАДА заявило о том, что эксперты успешно закончили работу по извлечению данных московской лаборатории. Аудиты РУСАДА также проходили в конце сентября и 11-12 декабря прошлого года.