Эксперты ВАДА успешно завершили работу в Московской антидопинговой лаборатории

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Эксперты Всемирного антидопингового агентства успешно завершили работу в Московской антидопинговой лаборатории и получили данные хранящихся там проб, сообщает пресс-служба ВАДА в четверг.

"Эксперты ВАДА в составе трех человек успешно извлекли данные из Московской антидопинговой лаборатории", - говорится в сообщении.

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди считает получение данных Московской антидопинговой лаборатории серьезным прорывом в борьбе за чистый спорт.

"Это большой прорыв к чистому спорту. Мы добиваемся серьезного прогресса, который начался 20 сентября (Исполком ВАДА принял решение восстановить в правах Российское антидопинговое агентства, при условии, что ВАДА получит данные московской лаборатории - ИФ). Первый этап завершен, тупик, связанный с доступом к пробам лаборатории, преодолен", - цитирует пресс-служба ВАДА Риди.

"ВАДА переходит ко второму этапу, в ходе которого данные будут проверены на подлинность. У наших экспертов есть все необходимое для этого. Как только информация будет изучена, мы перейдем к третьему этапу и окажем поддержку любой федерации и другим антидопинговым организациям в спорах со спортсменами, принимавшими допинг", - добавил он.

Риди подчеркнул, что полученные из Московской антидопинговой лаборатории данные будут повторно изучены до 30 июня 2019 года.

Эти данные имеют решающее значение для расследования дел в отношении спортсменов, подозреваемых в употреблении допинга, упоминаемых в докладах Ричарда Макларена и Ричарда Паунда. Данные были получены из компьютеров лаборатории. В настоящее время эта информация вывезена из России для дальнейшего изучения", - отмечается там же.