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Спорт

Илюмжинов прокомментировал решение Крамника завершить карьеру

"В 43 года, конечно, можно еще играть", - сказал "Интерфаксу" Илюмжинов и привел примеры со Смысловым и Корчным, которые выступали в возрасте 80 лет

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Бывший президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов, считает, что 43-летний Владимир Крамник, объявивший о завершении карьеры, еще долго мог бы выступать в профессиональных турнирах.

СпортВладимир Крамник объявил о завершении карьерыВладимир Крамник объявил о завершении карьерыЧитать подробнее

"Что касается возраста, то в 43 года, конечно, можно еще играть. Вспомним Василия Васильевича Смыслова, который выступал до 80 лет, Виктора Львовича Корчного, который в 80 лет играл за сборную Швейцарии на Всемирных шахматных Олимпиадах... Но, у Володи другие планы на будущее, он и дальше будет заниматься пропагандой шахмат. Он всегда может найти поддержку в моем лице, так как я благодарен ему за объединительный матч в 2006 году и его деятельность по популяризации шахмат", - сказал Илюмжинов "Интерфаксу".

"Я с глубоким уважением отношусь к Владимиру, это легенда мировых шахмат, он был одним из самых молодых гроссмейстеров, играл за сборную России на Всемирных шахматных Олимпиадах. Одно из самых главных его достижений то, что когда шахматный мир был расколот, он в 2000 году сыграл с Гарри Каспаровым, который тогда создал параллельную ФИДЕ организацию - Профессиональную ассоциацию шахматистов. Владимир тогда победил и завоевал титул по версии Каспарова", - отметил он.

"В 2006 году Владимир согласился сыграть объединительный матч с болгарином Веселином Топаловым в Элисте и после этого в ФИДЕ воцарился порядок, один чемпион и одна система, а Крамник во второй раз стал чемпионом-объединителем", - отметил экс-глава ФИДЕ.

К.Илюмжинов отметил, что 43-летний В.Крамник мог бы продолжать свою карьеру, однако, уважает его решение и пообещал свою поддержку в деле популяризации шахмат в мире.

Ранее во вторник Крамник объявил о завершении профессиональной карьеры, однако, не исключил свое участия в турнирах по быстрым шахматам и блицу. Гроссмейстер отметил, что намерен сосредоточиться на развитии и продвижении шахмат, как вида спорта.

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Теги: шахматы, Владимир Крамник

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