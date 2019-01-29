Владимир Крамник объявил о завершении карьеры

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - 14-й чемпион мира по шахматам 43-летний россиянин Владимир Крамник завершил профессиональную карьеру, сообщает пресс-служба престижного голландского турнира Tata Steel Chess Tournament во вторник.

"Бывший чемпион мира Владимир Крамник только что объявил о завершении карьеры профессионального шахматиста", - говорится в сообщении.

Today, Vladimir Kramnik announces the end of his chess career. He has won virtually all top tournaments, including #TataSteelChess (1998). We would like to thank him for his many participations in our tournament and wish him all the best! Read: https://t.co/OKHwDYBjis pic.twitter.com/LNMEgPseD7 — Tata Steel Chess (@tatasteelchess) January 29, 2019

По словам самого Крамника, решение он принял еще "пару месяцев назад", "и сейчас, после того, как отыграл свой последний турнир, хочу объявить об этом публично".

"Жизнь профессионального шахматиста была для меня большим путешествием, и я очень благодарен шахматам за все, что они мне дали", - заявил гроссмейстер.

Он посетовал на то, что в последнее время начал терять мотивацию к выступлению.

"Я хотел бы попробовать что-то новое, и так как за последние месяцы моя мотивация упала, то сейчас подходящее время для завершения карьеры. Я бы хотел сконцентрироваться на проектах, которые я развивал в последние месяцы, особенно в области шахмат для детей и образования. Вскоре я предоставлю более подробную информацию об этом", - заявил он.

"Я все еще хотел бы играть в быстрые шахматы или в блиц время от времени, или разово принимать участие в турнирах, а также участвовать в различных мероприятиях, связанных с шахматами, популяризируя эту большую игру", – добавил Крамник.

На турнире Tata Steel Chess Tournament в январе он занял последнее, 14-е место.

Россиянин - чемпион мира по "классическим шахматам" с 2000 по 2006 годы, 14-й чемпион мира по шахматам, обладатель Кубка мира (2013).