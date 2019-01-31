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Спорт

Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес перешел в "Арсенал"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Лондонский футбольный клуб "Арсенал" объявил об аренде полузащитника испанской "Барселоны" Дениса Суареса.

Как сообщает пресс-служба "Арсенала", испанец здесь проведет оставшуюся часть сезона.

"Мы очень рады, что к нам присоединился Денис Суарес. Он - игрок, которого мы хорошо знаем, я работал с ним в Севилье", - приводятся слова главного тренера "Арсенала" Унаи Эмери. Сезон-2014/15 Суарес, принадлежавший "Барселоне", на правах аренды провел в "Севилье", которую тренировал Эмери. Вместе с ней он выиграл тогда Лигу Европы УЕФА.

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Теги: футбол, ФК Арсенал Лондон

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