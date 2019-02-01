Кандидат в главы РФС Дюков не нашел преимуществ в системе осень-весна

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Кандидат на пост президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что решение о переходе чемпионата России на систему осень-весна, принятое в 2010 году, "не позволило как-то кардинально изменить наш футбол".

"Лучше, на мой взгляд, он не стал. Мы потеряли месяц-полтора теплого времени года, когда можно было бы проводить матчи", - сказал Дюков журналистам в Нижнем Новгороде.

"С другой стороны, в те годы лето было достаточно жарким, иногда матчи проводились при жаре за 30 градусов, кто-то из игроков даже терял сознание. Поэтому все задались вопросом: "может лучше играть при нуле, чем когда температура за 30 градусов"?

"Можно сожалеть о месяце или полутора месяцах, которые мы теряем, с другой стороны, если говорить о клубах премьер-лиги, которые играют в еврокубках, в активе есть синхронизация нашего календаря с футбольным календарем ведущих футбольных держав Европы, что можно отнести к плюсу", - добавил он.

Дюков отметил, что "когда то решение принималось, мы надеялись, что футбольная инфраструктура будет развиваться быстрее, будут строиться манежи, крытые стадионы..".

"Мы видим, что какое-то количество манежей было построено, но если говорить о стадионе, то такая арена построена только одна - стадион "Зенита". Там можно играть круглогодично и в январе внутри чаши температура будет до 20 градусов тепла, даже если за пределами стадион будет минус 30", - сказал он.

Обсудим возврат на систему весна-осень

Дюков считает, что идея перехода розыгрыша чемпионата России по футболу обратно, на систему на весна-осень, вызовет серьезную дискуссию, однако это необходимо для принятия верного решения.

"Предполагаю, что так же, как и в 2010 году, сейчас мнения разделятся, будет серьезная битва, многие клубы РПЛ будут против перехода обратно, у них будет своя аргументация. Клубы ПФЛ будут выступать за переход. Дискуссия в любом случае должна состояться и в результаты мы придем к решению", - сказал Дюков.

"Если этот перевод обратно на систему весна-осень произойдет, то мы сможем закончить чемпионат на полмесяца раньше и сможем начинать чемпионат не в начале марта, а на две недели позже. С одной стороны это хорошо, с другой стороны нам надо стремиться к тому, чтобы наши клубы имели возможность играть дольше. Я считаю, что наши клубы на протяжении сезона проводят недостаточно число официальных игр, их должно быть больше", - добавил он.

Дюков подчеркнул, что из-за непростых климатических условий как можно больше профессиональных клубов должны иметь закрытые манежи и стадионы с выдвижными крышами, чтобы проводить матчи в любую погоду.

"Мы - северная страна, у нас специальные климатические условия, если взять 80% регионов, то пять месяцев в году мы имеем отрицательные температуры. Можно играть в середине ноября, но все равно, будет минусовая температура. Мы должны создавать условия, чтобы все профессиональные клубы могли бы играть в ноябре, в начале декабре, феврале и в марте. Для этого надо строить манежи, стадионы с выдвижной крышей и двигаться в этом направлении. РФС всегда открыто для обсуждения различных предложений", - отметил Дюков.

Дюков - единственный кандидат на пост президента РФС. Выборы состоятся 22 февраля.