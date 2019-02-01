Главные новости
В миреПомпео объявил о приостановке участия США в договоре о РСМДВ РоссииВ деле Арашуковых появился шестой подозреваемыйВ РоссииГенпрокуратура назвала вероятную причину гибели группы Дятлова в 1959 году
Спорт

Кандидат в главы РФС Дюков не нашел преимуществ в системе осень-весна

Он предлагает провести дискуссию о возврате чемпионата России по футболу обратно, на систему весна-осень

Кандидат в главы РФС Дюков не нашел преимуществ в системе осень-весна
Глава "Газпром нефти" Александр Дюков
Фото: ТАСС, Михаил Терещенко

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Кандидат на пост президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что решение о переходе чемпионата России на систему осень-весна, принятое в 2010 году, "не позволило как-то кардинально изменить наш футбол".

СпортСтепашин выступил против возвращения системы "весна-осень" в российский футболЧитать подробнее

"Лучше, на мой взгляд, он не стал. Мы потеряли месяц-полтора теплого времени года, когда можно было бы проводить матчи", - сказал Дюков журналистам в Нижнем Новгороде.

"С другой стороны, в те годы лето было достаточно жарким, иногда матчи проводились при жаре за 30 градусов, кто-то из игроков даже терял сознание. Поэтому все задались вопросом: "может лучше играть при нуле, чем когда температура за 30 градусов"?

"Можно сожалеть о месяце или полутора месяцах, которые мы теряем, с другой стороны, если говорить о клубах премьер-лиги, которые играют в еврокубках, в активе есть синхронизация нашего календаря с футбольным календарем ведущих футбольных держав Европы, что можно отнести к плюсу", - добавил он.

Дюков отметил, что "когда то решение принималось, мы надеялись, что футбольная инфраструктура будет развиваться быстрее, будут строиться манежи, крытые стадионы..".

"Мы видим, что какое-то количество манежей было построено, но если говорить о стадионе, то такая арена построена только одна - стадион "Зенита". Там можно играть круглогодично и в январе внутри чаши температура будет до 20 градусов тепла, даже если за пределами стадион будет минус 30", - сказал он.

Обсудим возврат на систему весна-осень

Дюков считает, что идея перехода розыгрыша чемпионата России по футболу обратно, на систему на весна-осень, вызовет серьезную дискуссию, однако это необходимо для принятия верного решения.

"Предполагаю, что так же, как и в 2010 году, сейчас мнения разделятся, будет серьезная битва, многие клубы РПЛ будут против перехода обратно, у них будет своя аргументация. Клубы ПФЛ будут выступать за переход. Дискуссия в любом случае должна состояться и в результаты мы придем к решению", - сказал Дюков.

СпортТолстых усомнился в преимуществах системы осень - веснаЧитать подробнее

"Если этот перевод обратно на систему весна-осень произойдет, то мы сможем закончить чемпионат на полмесяца раньше и сможем начинать чемпионат не в начале марта, а на две недели позже. С одной стороны это хорошо, с другой стороны нам надо стремиться к тому, чтобы наши клубы имели возможность играть дольше. Я считаю, что наши клубы на протяжении сезона проводят недостаточно число официальных игр, их должно быть больше", - добавил он.

Дюков подчеркнул, что из-за непростых климатических условий как можно больше профессиональных клубов должны иметь закрытые манежи и стадионы с выдвижными крышами, чтобы проводить матчи в любую погоду.

"Мы - северная страна, у нас специальные климатические условия, если взять 80% регионов, то пять месяцев в году мы имеем отрицательные температуры. Можно играть в середине ноября, но все равно, будет минусовая температура. Мы должны создавать условия, чтобы все профессиональные клубы могли бы играть в ноябре, в начале декабре, феврале и в марте. Для этого надо строить манежи, стадионы с выдвижной крышей и двигаться в этом направлении. РФС всегда открыто для обсуждения различных предложений", - отметил Дюков.

Дюков - единственный кандидат на пост президента РФС. Выборы состоятся 22 февраля.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: футбол, Александр Дюков

Новости по теме

Спорт
Кандидат в главы РФС Дюков не нашел преимуществ в системе осень-веснаКандидат в главы РФС Дюков не нашел преимуществ в системе осень-весна
Он предлагает провести дискуссию о возврате чемпионата России по футболу обратно, на систему весна-осеньПодробнее
 Головин впервые забил за "Монако"Головин впервые забил за "Монако"
Перебежав почти все поле, он завершил контратаку своей команды точным ударом. Но "Монако" победу не удержал, а затем проиграл в серии пенальти.Подробнее
 Нурмагомедов дисквалифицирован на девять месяцев за драку после боя с МакгрегоромНурмагомедов дисквалифицирован на девять месяцев за драку после боя с Макгрегором
Еще он должен выплатить штраф в размере $500 тысячПодробнее
 Владимир Крамник объявил о завершении карьерыВладимир Крамник объявил о завершении карьеры
14-й чемпион мира посетовал, что начал терять мотивацию, на последнем для себя турнире в Голландии он занял последнее, 14-е местоПодробнее
Футболист сборной Украины Ракицкий перешел из "Шахтера" в "Зенит"Футболист сборной Украины Ракицкий перешел из "Шахтера" в "Зенит"
Ракицкий подписал контракт на 3,5 годаПодробнее
 Смолов объяснил, почему не смог забить пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018Смолов объяснил, почему не смог забить пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018
В интервью Ксении Собчак он извинился перед страной и рассказал, завидует ли Артему Дзюбе, который, в отличие от него, стал героем турнираПодробнее
 Новак Джокович победил Рафаэля Надаля в финале Australian OpenНовак Джокович победил Рафаэля Надаля в финале Australian Open
Сербский теннисист стал самым титулованным участником турнира в мужском одиночном разрядеПодробнее
 Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за чемпионский пояс BellatorФедор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за чемпионский пояс Bellator
Поединок, прошедший в Лос-Анджелесе, завершился нокаутом на первой минуте первого раундаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 31 января6 фото
31 января
Фотохроника 31 января
Полярный вихрь накрыл США10 фото
31 января
Полярный вихрь накрыл США
Фотохроника 30 января6 фото
30 января
Фотохроника 30 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Последние новости
Главные новости
В миреПомпео объявил о приостановке участия США в договоре о РСМДВ РоссииВ деле Арашуковых появился шестой подозреваемыйВ РоссииГенпрокуратура назвала вероятную причину гибели группы Дятлова в 1959 годуЭкономикаСбербанк повысил ставки по рублевым вкладамВ РоссииПесков призвал не спешить с выводами о сбоях в управлении "Газпромом" из-за дела АрашуковыхВ РоссииИз Третьяковки уволили смотрителя, при котором украли картину Куинджи

Верховный суд отклонил жалобу Telegram по делу о блокировке мессенджера в России

Израиль будет искать замену США для финансирования силовых структур Палестинской автономии

В Волгограде арестовали сиделку по подозрению в убийстве парализованного пенсионера

Помпео объявил о приостановке участия США в договоре о РСМД

Помпео объявил о приостановке участия США в договоре о РСМДПо его словам, у России есть шесть месяцев, чтобы спасти соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальнос Подробнее

"Северсталь" заключила с "Газпромом" контракты на поставку труб на 8 млрд рублей

Суд в Москве заключил в СИЗО героиню скандальной статьи про героин

Первый футбольный матч на обновленном стадионе "Динамо" в Москве пройдет 10 марта

"Динамо" сыграет со "Спартаком" Подробнее

Туристы застряли вниз головой на американских горках на Тайване

В Самаре глыба льда упала на двух девочек на детской площадке

Режим ЧС ввели в Кизляре после пожара в торговых центрах

Две крупнейшие судостроительные компании мира задумались о слиянии

Эрмитаж призвал разработать систему охраны картин в России

Кандидат в главы РФС Дюков не нашел преимуществ в системе осень-весна

Кандидат в главы РФС Дюков не нашел преимуществ в системе осень-веснаОн предлагает провести дискуссию о возврате чемпионата России по футболу обратно, на систему весна-осень Подробнее

Украина запретила ввоз книги Довлатова из-за упоминания актера Безрукова

В ЕС не исключили расширения санкций против Венесуэлы

Норвегия выразила беспокойство из-за выбросов диоксида серы на границе РФ

Суд получил жалобу на арест сенатора Арашукова

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_153545467595368701', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');