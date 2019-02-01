Звонарева победила Касаткину в четвертьфинале турнира в Петербурге

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вера Звонарева добилась победы над своей соотечественницей Дарьей Касаткиной в 1/4 финала турнира WTA St. Petersburg Ladies в Санкт-Петербурге.

Результат встречи – 6:3, 7:6 (7:3) в пользу Звонаревой. Матч продолжался 1 час 47 минут.

Это была первая встреча между 97-й ракеткой мира Верой Звонаревой и Дарьей Касаткиной (№12 в рейтинге WTA).

В полуфинале турнира в Петербурге Звонарева сыграет с хорваткой Донной Векич. Другую пару 1/2 финала составили Арина Соболенко (Белоруссия) и Кики Бертенс (Голландия).

Что касается Касаткиной, матча против Звонаревой был для нее первым на St. Petersburg Ladies-2019. От участия в первом круге она была освобождена, а соперница по второму раунду, россиянка Мария Шарапова, к тому моменту снялась с соревнования.