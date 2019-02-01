Главные новости
В миреДемократы и республиканцы в Сенате разошлись в оценках решения Вашингтона по ДРСМДВ РоссииТоп-менеджер "Ессентукигоргаза" Кятов арестован по делу Арашуковых СпортCAS признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил
Спорт

Звонарева победила Касаткину в четвертьфинале турнира в Петербурге

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вера Звонарева добилась победы над своей соотечественницей Дарьей Касаткиной в 1/4 финала турнира WTA St. Petersburg Ladies в Санкт-Петербурге.

Результат встречи – 6:3, 7:6 (7:3) в пользу Звонаревой. Матч продолжался 1 час 47 минут.

Это была первая встреча между 97-й ракеткой мира Верой Звонаревой и Дарьей Касаткиной (№12 в рейтинге WTA).

В полуфинале турнира в Петербурге Звонарева сыграет с хорваткой Донной Векич. Другую пару 1/2 финала составили Арина Соболенко (Белоруссия) и Кики Бертенс (Голландия).

Что касается Касаткиной, матча против Звонаревой был для нее первым на St. Petersburg Ladies-2019. От участия в первом круге она была освобождена, а соперница по второму раунду, россиянка Мария Шарапова, к тому моменту снялась с соревнования.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: теннис, Вера Звонарева, Дарья Касаткина

Новости по теме

Спорт
CAS признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правилCAS признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил
Среди них - победитель Олимпиады-2012 Иван Ухов, бронзовый призер этих Игр Светлана Школина: они лишатся этих наградПодробнее
 Дюков заявил, что переход на систему осень-весна не изменил российский футболДюков заявил, что переход на систему осень-весна не изменил российский футбол
По его словам, при любом календаре в России нужны инвестиции в инфраструктуру, строительство манежей и крытых стадионовПодробнее
 Головин впервые забил за "Монако"Головин впервые забил за "Монако"
Перебежав почти все поле, он завершил контратаку своей команды точным ударом. Но "Монако" победу не удержал, а затем проиграл в серии пенальти.Подробнее
 Нурмагомедов дисквалифицирован на девять месяцев за драку после боя с МакгрегоромНурмагомедов дисквалифицирован на девять месяцев за драку после боя с Макгрегором
Еще он должен выплатить штраф в размере $500 тысячПодробнее
Владимир Крамник объявил о завершении карьерыВладимир Крамник объявил о завершении карьеры
14-й чемпион мира посетовал, что начал терять мотивацию, на последнем для себя турнире в Голландии он занял последнее, 14-е местоПодробнее
 Футболист сборной Украины Ракицкий перешел из "Шахтера" в "Зенит"Футболист сборной Украины Ракицкий перешел из "Шахтера" в "Зенит"
Ракицкий подписал контракт на 3,5 годаПодробнее
 Смолов объяснил, почему не смог забить пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018Смолов объяснил, почему не смог забить пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018
В интервью Ксении Собчак он извинился перед страной и рассказал, завидует ли Артему Дзюбе, который, в отличие от него, стал героем турнираПодробнее
 Новак Джокович победил Рафаэля Надаля в финале Australian OpenНовак Джокович победил Рафаэля Надаля в финале Australian Open
Сербский теннисист стал самым титулованным участником турнира в мужском одиночном разрядеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 1 февраля6 фото
01 февраля
Фотохроника 1 февраля
Лучшие фото недели10 фото
01 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 31 января6 фото
31 января
Фотохроника 31 января
Все фотогалереи

Выбор редакции

Последние новости
Главные новости
В миреДемократы и республиканцы в Сенате разошлись в оценках решения Вашингтона по ДРСМДВ РоссииТоп-менеджер "Ессентукигоргаза" Кятов арестован по делу Арашуковых СпортCAS признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правилВ миреПомпео объявил о приостановке участия США в договоре о РСМДВ РоссииГенпрокуратура назвала вероятную причину гибели группы Дятлова в 1959 годуЭкономикаСбербанк повысил ставки по рублевым вкладам

Трамп выразил надежду на заключение с Москвой нового соглашения взамен ДРСМД

Умершую в реанимации дочь активистки "Открытой России" похоронят 4 февраля

Генпрокурор Украины не будет подавать апелляцию на приговор Януковичу

Володин предложил Совету Европы вернуть России взносы за три года

Председатель Госдумы заявил, что Россия заплатила около 10 млрд рублей, но не участвовала в работе ПАСЕ Подробнее

Госсовет Франции не стал запрещать полиции флэшболы перед акцией "желтых жилетов"

Генконсульство РФ в Нью-Йорке подтвердило задержание в США актрисы Ирины Усок

Генконсульство РФ в Нью-Йорке подтвердило задержание в США актрисы Ирины УсокОна обвиняется в вывозе за пределы США дочери без уведомления биологического отца Подробнее

Тысячи палестинцев вышли на акции протеста на границе с Израилем

Врачи из Ступино спасли руку пациента, пересадив ему его же кость

Сборная России вышла в финал ЧМ по хоккею с мячом

Звонарева победила Касаткину в четвертьфинале турнира в Петербурге

Демократы и республиканцы в Сенате США разошлись в оценках решения Вашингтона по ДРСМД

Демократы и республиканцы в Сенате США разошлись в оценках решения Вашингтона по ДРСМДПредставители Демократической партии назвали приостановку участия в ДРСМД подарком России, республиканцы поддержали решение Подробнее

Что произошло за день: пятница, 1 февраля

Выход США из договора о ракетах, новый подозреваемый по "делу Арашуковых" и задержание собиравшего бомбы студента в оббщежитии МГУ Подробнее

Два памятника природы в Подмосковье лишились своего статуса

Мать казахстанского фигуриста Тена потребовала более сурового наказания для его убийц

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_153545467595368701', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');