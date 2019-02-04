"Авангард" победил СКА в матче КХЛ

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты омского "Авангарда" добились победы над петербургским СКА в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Балашихе, где в нынешнем сезоне "Авангард" вынужден проводить домашние матчи, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу омичей.

На матче присутствовал экс-наставник ведущих футбольных клубов Европы Жозе Моуринью. Перед стартом игры португалец произвел символическое вбрасывание.

"Авангард" набрал 77 очков и занимает третье место в Восточной конференции КХЛ. У СКА – 91 балл, он находится на второй строчке в Западной конференции. На три балла петербуржцы отстают от лидера, московского ЦСКА. В понедельник армейцы в Минске обыграли местное "Динамо" – 3:0.

В настоящее время португалец остается без работы, а недавно покинул пост главного тренера английского "Манчестер Юнайтед". Он – один из самых титулованных тренеров в мире. По нескольку раз выигрывал национальные чемпионаты с португальским "Порту", английским "Челси", итальянским "Миланом", испанским "Реалом". С "Порту" и "Реалом" по разу выиграл Лигу чемпионов УЕФА.

Остальные матчи игрового дня завершились следующим образом: "Сибирь" – "Куньлунь Ред Стар" – 3:2, "Автомобилист" – "Металлург" – 2:3, "Салават Юлаев" – "Барыс" – 2:3 (победитель определился в овертайме), "Трактор" – "Йокерит"- 0:1, "Северсталь" – "Амур" - 5:0, "Витязь" – "Адмирал" – 0:4.

В текущем сезоне "Авангард" играет на "Арене Балашиха", так как арена в Омске была повреждена после неудачной реконструкции и находится в аварийном состоянии.