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Моуринью приехал в Балашиху на матч КХЛ "Авангард" – СКА

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер ведущих футбольных клубов Европы португалец Жозе Моуринью в понедельник прибыл в Балашиху, где в этом сезоне домашние матчи в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проводит омский "Авангард".

Фотографию с прибытием Моуринью обнародовала пресс-служба "Авангарда".

4 февраля в Балашихе состоится матч "Авангарда" против петербургского СКА.

Ранее СМИ сообщали, что Моуринью проведет перед матчем символическое вбрасывание.

В настоящее время португалец остается без работы, а недавно покинул пост главного тренера английского "Манчестер Юнайтед". Он – один из самых титулованных тренеров в мире. По нескольку раз выигрывал национальные чемпионаты с португальским "Порту", английским "Челси", итальянским "Миланом", испанским "Реалом". С "Порту" и "Реалом" по разу выиграл Лигу чемпионов УЕФА.

В текущем сезоне "Авангард" играет на "Арене Балашиха", так как арена в Омске была повреждена после неудачной реконструкции и находится в аварийном состоянии.

Матч "Авангард" - СКА начнется в 19:30 мск

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Теги: хоккей, КХЛ, Жозе Моуринью

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Моуринью приехал в Балашиху на матч КХЛ "Авангард" – СКА

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