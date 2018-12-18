Жозе Моуринью уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Португальский специалист Жозе Моуринью покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед", сообщает пресс-служба английского клуба.
Он возглавлял манкунианцев на протяжении последних двух с половиной лет.
В заявлении МЮ подчеркивается, что клуб благодарит 55-летнего Моуринью за работу и желает ему успехов в будущем. В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера, который будет работать до конца сезона.
На данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает лишь 6-ю строчку в зачете Английской премьер-лиги, на 19 очков отставая от лидирующего "Ливерпуля", который обыграл их со счетом 3:1 в воскресенье 16 декабря.
Под руководством Моуринью МЮ выиграл Кубок Англии и Лигу Европы.
Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.— Manchester United (@ManUtd) December 18, 2018
We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC