Спорт

Жозе Моуринью уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Португальский специалист проработал в английском клубе 2,5 года

Жозе Моуринью уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед"
Тренер Жозе Моуринью
Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Португальский специалист Жозе Моуринью покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед", сообщает пресс-служба английского клуба.

Он возглавлял манкунианцев на протяжении последних двух с половиной лет.

В заявлении МЮ подчеркивается, что клуб благодарит 55-летнего Моуринью за работу и желает ему успехов в будущем. В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера, который будет работать до конца сезона.

На данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает лишь 6-ю строчку в зачете Английской премьер-лиги, на 19 очков отставая от лидирующего "Ливерпуля", который обыграл их со счетом 3:1 в воскресенье 16 декабря.

Под руководством Моуринью МЮ выиграл Кубок Англии и Лигу Европы.

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Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, Жозе Моуринью

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Жозе Моуринью уволен с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед"

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