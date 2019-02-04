Московское "Динамо" вышло в плей-офф КХЛ

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Московский хоккейный клуб "Динамо" обеспечил себе место в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в нынешнем сезоне.

Это произошло после того, как рижское "Динамо", теоретически имевшее шанс обойти московских одноклубников в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, в понедельник уступило "Словану" в Братиславе (1:2).

Московское "Динамо" сейчас занимает пятое место в Западной конференции, у него 65 очков. Рижане занимают девятое место (54), а в плей-офф выходят лучшие восемь команд конференций. Латвийский клуб лишился догнать московскую команду, но еще сохранило шансы выбить из первой восьмерки московский "Спартак" (62 очка), подольский "Витязь" (60) или ХК "Сочи" (54).

Лишились шансов на выход в плей-офф от этой конференции череповецкая "Северсталь", минское "Динамо" и братиславский "Слован".