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Россиянки обыграли сборную Украину в матче за бронзу ЧЕ по мини-футболу

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Женская сборная России по мини-футболу в матче за третье место чемпионата Европы победила команду Украины.

Поединок, состоявшийся в Португалии в воскресенье, в основное время завершился со счетом 2:2. В серии пенальти Россия одолела Украину со счетом 3:2.

Женский Евро-2019 по футзалу, финальная часть которого проходит в Португалии, является первым в истории чемпионатом Европы по мини-футболу среди женщин. Позже в воскресенье в матче Испания - Португалия определятся первые чемпионки Европы.

Теги: мини-футбол, футзал
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