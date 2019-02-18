Хоккейный матч на Северном полюсе перенесли на апрель 2020 года

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Экологическая инициатива ООН "Последний хоккейный матч на Северном полюсе" переносится и пройдет в 2020 году, сообщил в понедельник во Владивостоке посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике, двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

"К сожалению, мы не успели подготовиться, очень мало времени было в этом году, поэтому перенесли игру на следующий год. В апреле месяце она состоится там же, где мы и планировали (на Северном полюсе - ИФ)", - сообщил журналистам во Владивостоке Фетисов.

Он также отметил, что организаторы матча получили поддержку от научного мирового сообщества и разработали логистику.

"Для того чтобы собрать такое количество известных людей в мире, не хватило просто времени", - добавил Вячеслав Фетисов.

Также он подчеркнул сложность согласования акции с экологами.

Говоря о предстоящем матче, Фетисов сообщил, что в рамках проекта он планирует собрать известных людей "не только хоккеистов, спортсменов, политиков, известных звезд голливудских и вместе сыграть в хоккей и тем самым послать месседж всему миру, насколько ситуация непростая (с климатом - ИФ)... Сегодня ситуация с климатом и экологией - это то, что может объединить людей и заставить оставить все конфликты политические, региональные и так далее".

Экологическая инициатива "Последний хоккейный матч на Северном полюсе" должна была пройти весной 2019 года в Арктике и привлечь внимание общественности к экологическим проблемам. Предполагалось, что он станет прелюдией к сентябрьскому саммиту ООН по климату, намеченному на 2019 год. Папа римский Франциск благословил инициативу и согласился стать его почетным капитаном.