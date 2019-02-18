Стали известны лауреаты очередной игровой недели в КХЛ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала имена лучших игроков очередной недели регулярного чемпионата.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, лучшим вратарем признан Василий Кошечкин ("Металлург"), одержавший победы в двух матчах недели, в том числе в одном - на ноль (гостевая игра против "Нефтехимика") и пропустивший лишь одну шайбу. Кошечкин отразил 98,33% бросков при коэффициенте надежности 0,50 (оба показателя - лучшие по результатам недели). Безголевой отрезок Кошечкина продолжается и на данный момент составляет 98 минут 10 секунд.

Лучшим защитником признан Ян Коларж ("Амур"), одержавший вместе с командой победы в трёх матчах недели и набравший в них 4 (1+3 по системе "гол+пас") очка при показателе полезности +2. Чешский защитник дальневосточного клуба набирал очки во всех матчах, его шайба в ворота "Авангарда" стала победной. Также на счету Коларжа семь бросков по воротам и шесть силовых приемов.

Лучшим нападающим признан Кирилл Капризов (ЦСКА), одержавший вместе с командой три победы в трех играх, забросивший в них 5 шайб (лучший результат недели) и отдавший три голевые передачи. Форвард армейского клуба набирал очки во всех матчах, не завершил ни один из них с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+5). На его счету дубль в гостевом матче против "Ак Барса" и хет-трик также в гостевой встрече со "Слованом". На данный момент Капризов единолично возглавляет список лучших снайперов регулярного чемпионата.

Лучшим новичком признан нападающий Рафаэль Бикмуллин ("Нефтехимик"), в трех матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший в них 2 (1+1) очка. 21-летний форвард нижнекамского клуба не завершил ни один из поединков недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе +2, нанес семь бросков по воротам и провел пять силовых приемов, в среднем проводя на льду 16 минут 51 секунду.