СКА победил "Спартак" в КХЛ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА добились победы над московским "Спартаком" в матче очередного утра регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Результат встречи, прошедшей в Москве, - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу СКА, являющегося одним из лидеров чемпионата.
Обе команды ранее досрочно обеспечили себе выход в плей-офф КХЛ.
Ранее в отчетный игровой день состоялись еще несколько матчей. Их результаты: "Металлург" – "Витязь" – 4:1, "Трактор" – "Северсталь" – 1:2 (победитель определился в серии буллитов), "Локомотив" – "Торпедо" – 2:3 (победитель определился в овертайме), "Ак Барс" – ЦСКА – 2:3.