Главные новости
В РоссииМайклу Калви предъявлено обвинение в особо крупном мошенничествеВ РоссииВ Кремле сообщили о недовольстве Путина выполнением поручений по делам против предпринимателейЭкономикаForbes сообщил о появлении в России второй женщины-миллиардера
Спорт

Запуск юниорской хоккейной лиги в России запланирован на осень

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Хоккейная лига для юниоров может появиться в России в следующем сезоне, сообщил "Интерфаксу" первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

"Проект проходит этапы подготовки, нужно решить экономические и организационные вопросы. Следующий сезон (начинается ближайшей осенью - ИФ) - лучший вариант", - сказал он.

СпортПавел Буре анонсировал создание в России хоккейных школ для борьбы с оттоком игроковЧитать подробнее

Ротенберг в четверг принял участие в презентации национальной программы подготовки хоккеистов "Красная машина" в Челябинске.

Как сообщалось, ФХР работает над проектом нового соревнования, в котором примут участие игроки в возрасте 15-17 лет. Проект подразумевает создание турнира высокого уровня для ведущих российских юниоров.

ФХР тем самым рассчитывает остановить отъезд молодых хоккеистов за границу, в частности, в юниорские лиги Северной Америки.

"Одной из причин переезда является отсутствие соревнования высокого уровня в период, когда игрок уже закончил детскую хоккейную школу, а профессионального контракта с клубом еще нет. При этом в МХЛ (Молодежная хоккейная лига - ИФ) на первых ролях выступают игроки более старшего возраста, и даже в случае попадания в лигу ребята младше не имеют должной игровой практики", - отмечалось в сообщении ФХР.

В настоящий момент формируется дорожная карта новой лиги, ведется работа по определению оптимального количества команд, географии, прорабатывается экономическая составляющая. Готовый проект будет предоставлен на утверждение правлению ФХР.

13 февраля прославленный российский хоккеист Павел Буре заявил "Интерфаксу", что для борьбы с массовым оттоком молодых хоккеистов в другие страны ФХР намерена создать сеть школ и увеличить количество катков в стране.

Теги: хоккей

Новости по теме

Спорт
"Атлетико" выиграл у "Ювентуса" в первом матче 1/8 финала ЛЧ"Атлетико" выиграл у "Ювентуса" в первом матче 1/8 финала ЛЧ
"Манчестер Сити" вырвал победу над "Шальке-04"Подробнее
 ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ
Это его четвертый триумф за последние пять лет; ни одна команда за историю КХЛ не выигрывала "регулярку" и Кубок Гагарина в одном сезонеПодробнее
 "Ливерпуль" сыграл вничью с "Баварией" в первом матче 1/8 финала ЛЧ"Ливерпуль" сыграл вничью с "Баварией" в первом матче 1/8 финала ЛЧ
"Лион" сыграл вничью с "Барселоной"; в обеих встречах не состоялось ни одного голаПодробнее
 Боец ММА Митрион извинился перед Харитоновым за удар ниже поясаБоец ММА Митрион извинился перед Харитоновым за удар ниже пояса
Бой в рамках Bellator 215 был признан несостоявшимсяПодробнее
Гол и голевая передача Черышева помогли "Валенсии" победить "Селтик" в Лиге ЕвропыГол и голевая передача Черышева помогли "Валенсии" победить "Селтик" в Лиге Европы
Результативными действиями российский футболист отметился в матче, прошедшем в Глазго. Видео прилагается.Подробнее
 "Краснодар" сыграл вничью с "Байером" в матче Лиги Европы УЕФА"Краснодар" сыграл вничью с "Байером" в матче Лиги Европы УЕФА
Ответная игра 1/16 финала пройдет через неделю в ЛеверкузенеПодробнее
 "Краснодар" - "Байер". Онлайн"Краснодар" - "Байер". Онлайн
Российский клуб начинает борьбу за выход в 1/8 финала Лиги Европы УЕФАПодробнее
 Общество "Динамо" одобрило продажу футбольного клуба банку ВТБОбщество "Динамо" одобрило продажу футбольного клуба банку ВТБ
Ранее глава ВТБ, генерального спонсора ФК "Динамо", заявил, что банк думает о том, чтобы взять ответственность за развитие клуба на себяПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 20 февраля7 фото
20 февраля
Фотохроника 20 февраля
Умер модельер Карл Лагерфельд12 фото
19 февраля
Умер модельер Карл Лагерфельд
Лучшие фото недели10 фото
15 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Последние новости
Главные новости
В РоссииМайклу Калви предъявлено обвинение в особо крупном мошенничествеВ РоссииВ Кремле сообщили о недовольстве Путина выполнением поручений по делам против предпринимателейЭкономикаForbes сообщил о появлении в России второй женщины-миллиардераВ РоссииГосдума приняла закон о паллиативной помощиВ миреПассажирский Boeing в США случайно превысил скорость звукаЭкономикаАвстрия высказалась в поддержку "Северного потока-2"

Запуск юниорской хоккейной лиги в России запланирован на осень

Суд Петербурга отказал депутату Резнику в иске к Беглову о защите чести

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 22 февраля

Россияне в 2018 году заплатили за просмотр кино в интернете 5 млрд рублей

Калви отказался давать показания следствию до выработки адвокатами позиции

По словам защиты, обвинение очень расплывчатое и не содержит конкретики Подробнее

Полиция заинтересовалась мужчинами, станцевавшими лезгинку на дороге в Астрахани

В деле о пожаре на шахте Уралкалия с 9 погибшими появился пятый обвиняемый

Экипаж МКС в сентябре увеличится до девяти человек

В Брянской области осужден член наркокартеля, поставлявшего из Испании гашиш и марихуану

Подросток из белорусских Столбцов начал давать показания по двойному убийству

Два человека погибли в результате стрельбы в Мюнхене

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отдельном наказании главарей преступных сообществ

В Кремле отметили быструю реакцию ведомств на заражение московских детей дизентерией

Впервые в истории две женщины выйдут в открытый космос

Впервые в истории две женщины выйдут в открытый космосИми станут американские астронавтки - Кристина Кук и Энн Макклейн Подробнее

Майклу Калви предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве

Майклу Калви предъявлено обвинение в особо крупном мошенничествеОснователь инвестиционного фонда Baring Vostok своей вины не признает Подробнее

В Кремле сообщили о недовольстве Путина выполнением поручений по делам против предпринимателей

В Кремле сообщили о недовольстве Путина выполнением поручений по делам против предпринимателейПесков подчеркнул, что позиция бизнес-омбудсмена Титова согласуется с позицией Кремля в том, что "бизнесмены не должны ходить под статьей" Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_153545467595368701', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');