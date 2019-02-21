Запуск юниорской хоккейной лиги в России запланирован на осень

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Хоккейная лига для юниоров может появиться в России в следующем сезоне, сообщил "Интерфаксу" первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

"Проект проходит этапы подготовки, нужно решить экономические и организационные вопросы. Следующий сезон (начинается ближайшей осенью - ИФ) - лучший вариант", - сказал он.

Ротенберг в четверг принял участие в презентации национальной программы подготовки хоккеистов "Красная машина" в Челябинске.

Как сообщалось, ФХР работает над проектом нового соревнования, в котором примут участие игроки в возрасте 15-17 лет. Проект подразумевает создание турнира высокого уровня для ведущих российских юниоров.

ФХР тем самым рассчитывает остановить отъезд молодых хоккеистов за границу, в частности, в юниорские лиги Северной Америки.

"Одной из причин переезда является отсутствие соревнования высокого уровня в период, когда игрок уже закончил детскую хоккейную школу, а профессионального контракта с клубом еще нет. При этом в МХЛ (Молодежная хоккейная лига - ИФ) на первых ролях выступают игроки более старшего возраста, и даже в случае попадания в лигу ребята младше не имеют должной игровой практики", - отмечалось в сообщении ФХР.

В настоящий момент формируется дорожная карта новой лиги, ведется работа по определению оптимального количества команд, географии, прорабатывается экономическая составляющая. Готовый проект будет предоставлен на утверждение правлению ФХР.

13 февраля прославленный российский хоккеист Павел Буре заявил "Интерфаксу", что для борьбы с массовым оттоком молодых хоккеистов в другие страны ФХР намерена создать сеть школ и увеличить количество катков в стране.