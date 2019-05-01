Вратарь Икер Касильяс перенес инфаркт

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Испанский голкипер португальского "Порту" Икер Касильяс перенес инфаркт во время утренней тренировки команды в среду, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Отмечается, что занятия были незамедлительно прерваны, чтобы оказать помощь вратарю. Сейчас он находится клубном госпитале и чувствует себя хорошо, говорится в сообщении.

38-летний вратарь выступает за "Порту" с 2015 года. За это время он стал чемпионом Португалии сезона-2017/18 и выиграл Суперкубок Португалии в 2018 году.

Вратарю пожелал выздоровления мадридский "Реал", в составе которого Касильяс провел значительную часть своей карьеры: "Реал" и все болельщики команды с нетерпением ждут, когда наш легендарный капитан снова будет в добром здравии", - говорится в заявлении испанского клуба.

Не осталась в стороне и каталонская "Барселона", с которой "Реал" связывают непримиримые отношения: "Оставайся сильным, Икер! Наши наилучшие пожелания быстрого и полного выздоровления!", - говорится в твиттере "Барселоны".

Stay strong, @IkerCasillas! Our best wishes for a quick and complete recovery — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 1, 2019

Касильяс является воспитанником мадридского "Реала", за основной состав которого выступал с 1998 по 2015 годы. Здесь он стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным – Суперкубка Испании; три раза он выиграл Лигу чемпионов УЕФА, два раза – Суперкубок УЕФА, по разу – Межконтинентальный кубок и Клубный чемпионат мира.

В составе сборной Испании, цвета которой защищал с 2000 по 2016 год, он становился чемпионом мира (2010 год) и дважды чемпионом Европы (2008 и 2012 годы).