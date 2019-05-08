"Аякс" и "Тоттенхэм" назвали составы на полуфинал Лиги чемпионов
Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Тренерские штабы голландского "Аякса" и английского "Тоттенхэма" определились со стартовыми составами команд на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.
С первых минут в составе "Аякса" на поле будут присутствовать следующие игроки: Андре Онана, Николас Тальяфико, Матейс де Лигт, Дейли Блинд, Нуссайр Мазрауи, Френки де Йонг, Хаким Зиеш, Донни ван де Бек, Лассе Шоне, Душан Тадич, Давид Нерес.
SQUAAAD! ⁰⁰#UCL #ajatot pic.twitter.com/TCIvr50tYD— AFC Ajax (@AFCAjax) May 8, 2019
Состав "Тоттенхэма" выглядит следующим образом: Уго Льорис, Киран Трипьер, Дэнни Роуз, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Виктор Ваньяма, Мусса Сиссоко, Деле Алли, Лукас Моура, Кристиан Эриксен, Сон Хын Мин.
#THFC: Lloris (C), Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Wanyama, Sissoko, Eriksen, Dele, Lucas, Son @WilliamHill odds (18+) https://t.co/O9QLjLkDsF #UCL ⚪️ #COYS pic.twitter.com/UPlbX4XoZ7— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 8, 2019
Матч ("Интерфакс" ведет ее текстовую трансляцию) пройдет в Амстердаме в среду и стартует в 22:00 мск. Результат первой встречи, прошедшей в Лондоне, - 1:0.
Победитель сыграет в финале с "Ливерпулем", который в полуфинале оказался сильнее испанской "Барселоны".
Финал пройдет 1 июня в Мадриде на поле стадиона "Метрополитано" , домашней арены местного "Атлетико".