"Аякс" и "Тоттенхэм" назвали составы на полуфинал Лиги чемпионов

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Тренерские штабы голландского "Аякса" и английского "Тоттенхэма" определились со стартовыми составами команд на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

С первых минут в составе "Аякса" на поле будут присутствовать следующие игроки: Андре Онана, Николас Тальяфико, Матейс де Лигт, Дейли Блинд, Нуссайр Мазрауи, Френки де Йонг, Хаким Зиеш, Донни ван де Бек, Лассе Шоне, Душан Тадич, Давид Нерес.

Состав "Тоттенхэма" выглядит следующим образом: Уго Льорис, Киран Трипьер, Дэнни Роуз, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Виктор Ваньяма, Мусса Сиссоко, Деле Алли, Лукас Моура, Кристиан Эриксен, Сон Хын Мин.

Матч ("Интерфакс" ведет ее текстовую трансляцию) пройдет в Амстердаме в среду и стартует в 22:00 мск. Результат первой встречи, прошедшей в Лондоне, - 1:0.

Победитель сыграет в финале с "Ливерпулем", который в полуфинале оказался сильнее испанской "Барселоны".

Финал пройдет 1 июня в Мадриде на поле стадиона "Метрополитано" , домашней арены местного "Атлетико".