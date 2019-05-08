Поиск

"Аякс" и "Тоттенхэм" назвали составы на полуфинал Лиги чемпионов

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Тренерские штабы голландского "Аякса" и английского "Тоттенхэма" определились со стартовыми составами команд на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

С первых минут в составе "Аякса" на поле будут присутствовать следующие игроки: Андре Онана, Николас Тальяфико, Матейс де Лигт, Дейли Блинд, Нуссайр Мазрауи, Френки де Йонг, Хаким Зиеш, Донни ван де Бек, Лассе Шоне, Душан Тадич, Давид Нерес.

Состав "Тоттенхэма" выглядит следующим образом: Уго Льорис, Киран Трипьер, Дэнни Роуз, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Виктор Ваньяма, Мусса Сиссоко, Деле Алли, Лукас Моура, Кристиан Эриксен, Сон Хын Мин.

Матч ("Интерфакс" ведет ее текстовую трансляцию) пройдет в Амстердаме в среду и стартует в 22:00 мск. Результат первой встречи, прошедшей в Лондоне, - 1:0.

Победитель сыграет в финале с "Ливерпулем", который в полуфинале оказался сильнее испанской "Барселоны".

Финал пройдет 1 июня в Мадриде на поле стадиона "Метрополитано" , домашней арены местного "Атлетико".

футбол Лига чемпионов УЕФА

Новости по теме

Новости
Футбольные еврокубки-2018/19

"Аякс" - "Тоттенхэм". Онлайн

"Аякс" - "Тоттенхэм". Онлайн
Российская премьер-лига-2018/19

Кокорину вручат золотую медаль чемпионата России

Кокорину вручат золотую медаль чемпионата России
Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Адвокат заявил, что Мамаев и Кокорин уже могут подавать на УДО

Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин бил чиновника Пака

Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Глава СПЧ назвал приговор Кокорину и Мамаеву обычным наказанием за хулиганство

Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Мамаев и Кокорин получили реальные сроки за драки в Москве

Мамаев и Кокорин получили реальные сроки за драки в Москве
Скандал с футболистами Кокориным и Мамаевым

Суд признал Мамаева и Кокорина виновными в хулиганстве

Суд признал Мамаева и Кокорина виновными в хулиганстве

Объявлен состав сборной России по хоккею на ЧМ-2019

Что случилось этой ночью: среда, 8 мая

Футбольные еврокубки-2018/19

"Ливерпуль" забил четыре мяча "Барселоне" и вышел в финал ЛЧ

"Ливерпуль" забил четыре мяча "Барселоне" и вышел в финал ЛЧ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');