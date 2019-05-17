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Сборная Чехии разгромила Италию и догнала Россию на ЧМ по хоккею

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Чехии добились крупной победы над национальной командой Италии в пятом туре чемпионата мира в Словакии.

СпортРоссия с двузначным счетом разгромила Италию на ЧМ по хоккеюРоссия с двузначным счетом разгромила Италию на ЧМ по хоккеюЧитать подробнее

Результат встречи, прошедшей в Братиславе, - 8:0 (1:0, 4:0, 3:0) в пользу чешских хоккеистов.

Команда Чехии набрала 12 очков и догнала лидирующих в группе В Россию и Швейцарию, у которых имеется по игре в запасе.

Остальные команды в группе располагаются в следующем порядке: 4.Швеция – 9 очков, 5.Латвия – 6, 6.Норвегия – 3, 7.Австрия – 0, 8. Италия – 0.

По пять матчей провели Чехия, Норвегия, Австрия и Италия. Остальные команды сыграли по четыре матча.

Ранее в пятницу Норвегия победила Австрию со счетом 5:3.

В субботу сборная России сыграет с Латвией. Начало – 13:15 мск.

В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы по восемь сборных в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из них.

ЧМ финиширует 26 мая.

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