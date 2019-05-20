Nike пообещала не урезать выплаты по контрактам беременным спортсменкам

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Nike Inc пересматривает условия контрактов со спортсменками, чтобы гарантировать им выплаты во время беременности, сообщила компания на фоне критики по поводу урезания компенсаций некоторым атлетам.

Как говорится в пресс-релизе Nike, политика, которую компания начала осуществлять еще в прошлом году, теперь будет прописана в будущих соглашениях. Ранее условия контрактов позволяли Nike сокращать выплаты атлетам по ряду причин, в том числе из-за неспособности участвовать в соревнованиях на высоком уровне в связи с беременностью или уходом за ребенком.

"В прошлом году мы стандартизировали наш подход во всех видах спорта для поддержки женщин-атлетов во время беременности, но мы признаем, что можем пойти еще дальше, - говорится в сообщении, распространенном в пятницу. - В будущем наши контракты со спортсменками будут включать письменные условия, которые укрепят нашу политику".

При этом Nike отмечает, что, хотя действующие контракты не будут изменены, всем спортсменкам будут предоставлены соответствующие гарантии.

Ранее американская бегунья Алисия Монтаньо рассказала в видеообращении, опубликованном в газете New York Times, что когда она несколько лет назад сообщила Nike о планах завести ребенка, компания пригрозила приостановить действие ее контракта и прекратить выплаты. В итоге ей пришлось сменить спонсоров и подписать контракт с Asics.

С аналогичной ситуацией столкнулась британская бегунья Джоанн Пейви - чемпионка Европы в беге на 10 тыс. метров и участница Олимпийских игр. Она рассказала телеканалу Sky News, что Nike принял решение расторгнуть контракт, как только узнал о ее беременности.