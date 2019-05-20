Экс-хоккеист ЦСКА Зубов продлил контракт со "Спартаком"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Нападающий московского ХК "Спартак" Илья Зубов подписал новое соглашение с клубом.

"Одностороннее соглашение рассчитано до 30 апреля 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака"

В минувшем сезоне 32-летний форвард провел в составе "Спартака" 63 игры и набрал 38 (11+27 по системе "гол+пас") очков.

⚡️ Илья Зубов заключил новый контракт со "Спартаком" и продолжит играть за красно-белых. Одностороннее соглашение рассчитано до 30 апреля 2021 года. https://t.co/m1U32GPuv9 pic.twitter.com/cdfChaSXVV — Spartak Moscow (@spartak_hc) 20 мая 2019 г.

Зубов уже защищал цвета "Спартака" в 2005-2006 годах и вновь перешел в эту команду в 2018 году. Также он выступал в челябинском "Тракторе", подмосковном "Химике", уфимском "Салавате Юлаеве", московском ЦСКА, владивостокском "Адмирале", омском "Авангарде".

Кроме того, Зубов играл в клубе НХЛ "Оттава Сенаторз".