Олег Знарок возглавил "Спартак"

Контракт с экс-наставником сборной России по хоккею подписан на год

Олег Знарок Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Олег Знарок стал новым тренером московского ХК "Спартак", сообщает пресс-служба клуба в понедельник.

Контракт с 56-летним специалистом подписан на один год с возможностью продления еще на один год.

"Олег Знарок не нуждается в особом представлении. Это специалист, который доказал свою профессиональную состоятельность как в России, так и на самом серьёзном международном уровне. Но, приглашая его в "Спартак", мы ориентировались не на регалии, а на его общее видение того, по каким принципам должна строиться работа тренерского штаба, как должна играть команда. Наши взгляды на хоккей совпадают, это широко известно. Именно поэтому переговоры о его приходе в клуб не заняли много времени", - заявил генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов.

"Уже началась активная работа по комплектованию команды, мы будем тщательно обсуждать каждую кандидатуру с новым тренерским штабом и постараемся вместе сделать всё возможное, чтобы в следующем сезоне порадовать многочисленных болельщиков "Спартака", - добавил он.

⚡️ Новым главным тренером "Спартака" стал Олег Знарок. Контракт с 56-летним специалистом подписан по схеме "1+1". https://t.co/UixGJlw3i2 pic.twitter.com/ERqrkug7rB — Spartak Moscow (@spartak_hc) April 29, 2019

Сезон-2018/19 "Спартак" начал с главным тренером Вадимом Епанчинцевым. В октябре он был уволен, а генеральный менеджер клуба Жамнов взял на себя функции наставника. По итогам регулярного чемпионата команде удалось пробиться в плей-офф, в первом раунде которого она уступила петербургскому СКА (счет по победам – 2-4).

Что касается Знарка, он сейчас является консультантом штаба сборной России. В 2018 году он привел российских хоккеистов к золоту Олимпиады в Пхенчхане, в 2014г. – к золоту ЧМ в Минске. Кроме того, он становился обладателем Кубка Гагарина с московским "Динамо" (дважды) и петербургским СКА.