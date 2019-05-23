Назван итоговый состав сборной России по футболу на матчи с Кипром и Сан-Марино

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился с итоговым списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино и Кипром.

Всего в списке значится 30 футболистов. В него, как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), вошли:

вратари - Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва), Андрей Лунев ("Зенит" Санкт-Петербург), Сергей Песьяков ("Ростов" Ростов-на-Дону), Антон Шунин ("Динамо" Москва);

защитники - Максим Беляев ("Арсенал" Тула), Георгий Джикия ("Спартак" Москва), Владислав Игнатьев ("Локомотив" Москва), Федор Кудряшов ("Истанбул Башакшехир" Турция), Роман Нойштедтер ("Фенербахче" Турция), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный), Егор Сорокин ("Рубин" Казань), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Евгений Чернов ("Ростов" Ростов-на-Дону);

полузащитники - Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба - ЦСКА Москва), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба - "Арсенал" Тула), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все - "Локомотив" Москва), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако" Франция), Роман Зобнин ("Спартак" Москва), Алексей Ионов ("Ростов" Ростов-на-Дону), Магомед Оздоев ("Зенит" Санкт-Петербург);

нападающие - Артем Дзюба ("Зенит" Санкт-Петербург), Николай Комличенко ("Младе-Болеслав" Чехия), Федор Смолов ("Локомотив" Москва), Федор Чалов (ЦСКА Москва).

8 июня сборная России в Саранске сыграет с Сан-Марино (начало - 19:00 мск), 11 июня в Нижнем Новгороде - с Кипром (21:45 мск).

Подготовку к матчам команда начнет 30 мая в Новогорске.

Сборная России, набрав в двух матчах 3 очка, занимает второе место в группе I. Она уступила Бельгии (1:3) и победила Казахстан (4:0). Лидирует Бельгия – 6 очков.