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"Локомотив" в восьмой раз выиграл Кубок России по футболу

"Локомотив" в восьмой раз выиграл Кубок России по футболу
Игроки "Локомотива" во время церемонии награждения
Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" стали обладателями Кубка России-2018/19.

В финальном матче в Самаре они нанесли поражение екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:0. На 27-й минуте гол в ворота соперника провел Дмитрий Баринов.

Таким образом, "Локомотив" стал самым титулованным участником турнира, он выиграл этот трофей в восьмой раз. Ранее Кубок России покорялся ему в 1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015 и 2017 годах. Шесть раз из восьми, включая нынешний сезон, команду к успеху приводил главный тренер Юрий Семин.

Семь раз Кубок России выиграл московский ЦСКА, по три раза – столичный "Спартак" и петербургский "Зенит", по разу – московские "Динамо" и "Торпедо", казанский "Рубин", "Ростов" (Ростов-на-Дону), грозненский "Терек" (ныне – "Ахмат"), а также "Тосно" (Ленинградская область).

После триумфа в прошлом году клуб "Тосно" прекратил свое существование.

Что касается "Урала", он во второй раз играл в финале турнира. В 2017 году он также уступил "Локомотиву". Сейчас команду "Урал" тренирует Дмитрий Парфенов, с которым "Тосно" и выиграл турнир.

футбол Кубок России по футболу

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