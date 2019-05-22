Тульский "Арсенал" впервые вышел в Лигу Европы УЕФА

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Тульский футбольный клуб "Арсенал" впервые в своей истории сыграет в европейских кубках.

Это стало возможным благодаря тому, что московский "Локомотив" стал обладателем Кубка России, обыграв в финале "Урал" из Екатеринбурга - 1:0.

Обладатель кубка России должен напрямую выйти в групповой турнир Лиги Европы, однако в настоящее время московский клуб со второго места в Российской премьер-лиге может выйти в групповой этап Лиги чемпионов.

Тульский "Арсенал" занимает шестое место в чемпионате России и по положению получил путевку в Лигу Европы, где начнет турнир с третьего отборочного раунда. Команда, занявшая четвертое место в Российской премьер-лиге, выйдет в групповой этап Лиги Европы напрямую, пятая команда сыграет со второго отборочного раунда. Ранее путевки в Лигу Европы получили московские "Спартак" и ЦСКА.