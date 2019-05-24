Грищук при участии Булыкина вышел в финал первого этапа Гран-при ФИДЕ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Александр Грищук завоевал путевку в финал первого этапа Гран-при ФИДЕ (Международной шахматной федерации), проходящего в Москве.

В полуфинале он одержал победу над представителем США Хикарой Накамурой.

Первая партия полуфинала завершилась вничью, вторая, символический первый ход в которой сделал экс-футболист сборной России, - победой Грищука. Выиграв со счетом 1,5:0,5, Грищук вышел в финал.

В финале российский шахматист сыграет с победителем в паре Радослав Войташек (Польша) - Ян Непомнящий (Россия), которые в обеих партиях сыграли вничью. Победитель определится на тай-брейке 25 мая.

На тай-брейке будут сыграны две рапид-партии (25 минут + 10 секунд на ход), в случае равенства - две партии в укороченный рапид (10 минут + 10 секунд на ход), а затем - две блицпартии (5 минут + 3 секунды на ход). Если победитель все равно не выявлен, то он определится в "Армагеддоне".